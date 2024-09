Mintegy 12 millió tankönyvet szállított ki a posta az oktatási intézményekhez

2024. szeptember 2. 10:51

Húsz munkanap alatt 11,6 millió tankönyvet szállítottak ki az oktatási intézményekhez – közölte a Magyar Posta Zrt. hétfőn az MTI-vel. A közlemény szerint a társaság és a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. immár tíz éve közösen végzi ezt a szállítási feladatot. Ahogyan eddig is, idén is hiánytalanul és határidőre kapták meg a tankönyveket az iskolák. A tankönyvek kiszállítását augusztus 1-jén kezdte meg a társaság és 20 munkanap alatt, az iskolákkal előre egyeztetett időpontban, előre tervezett és ütemezett módon valamennyit célba is juttatta; 3952 iskolába 11,6 millió tankönyvet vittek ki a társaság munkatársai – írták.

Közölték azt is, hogy a vállalat már februárban megkezdte a tankönyvek szállítására való felkészülést, a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-vel egyeztetve – elhelyezkedéstől, útvonaltól, tankönyvmennyiségtől függően – szállítási ütemterv készült, ez alapján történt folyamatosan augusztusban a csaknem 9000 raklapnyi tankönyv szállítása. Az augusztus végi kiszállítást követően, várhatóan szeptember második felében kezdődik az addig leadott iskolai pótrendelések teljesítése – áll a közleményben.

MTI