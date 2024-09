Amerikai magyar fiatalok bevonása a nemzet erősítésébe

2024. szeptember 18. 09:45

A fiatalok bevonását nevezte az amerikai magyarság vezetői számára is az egyik legfontosabb feladatnak Lauer-Rice Andrea, az Amerikai Magyar Koalíció elnöke annak kapcsán, hogy megtartották a diszapóraszervezet éves gáláját.

Az Amerikai Magyar Koalíció elnöke az MTI-nek elmondta, hogy a napokban tartott gálaeseményt 19 éve szervezik meg, Az minden esztendőben alkalmat ad az amerikai magyar közösségi munka eredményeinek áttekintésére, a találkozásra a különböző szervezetek vezetői számára, valamint az esemény bevétele segít fenntartani a koalíció ösztöndíjprogramjait, amelyek keretében eddig már összesen 650 magyarországi fiatal kapott lehetőséget amerikai tartózkodásra.

Lauer-Rice Andrea beszámolt arról is, hogy az idei gálán bemutatkozott az amerikai magyarok fiatal generációjának újonnan alakult szervezete, a HYPE Network (Hungarian Young Professionals Engagement Network), amely amerikai magyar szakemberek közösségeként működik elsősorban azzal a céllal, hogy a diaszpóra közösségi tevékenységében aktív fiatalokat vonjon be. Hozzátette, hogy az amerikai magyarság számára is komoly feladat a közösség fiatalítása annak érdekében, hogy a diaszpóra képes legyen a megújulásra és megmaradásra.

A gálavacsorán részt vett többek között Charles Simonyi üzletember, informatikus, George Pataki, New York állam korábbi kormányzója, Habsburg György nagykövet, Gaál Schott Anikó dizájner, valamint Lauer Edith, az Amerikai Magyar Koalíció tiszteletbeli elnöke, a szervezet egyik megalapítója.

Az eseményen Magyarország képviseletében jelen volt Juhász Hajnalka, az Országgyűlés külügyi bizottságának alelnöke, valamint Takács Szabolcs nagykövet.

A gálaesten átadták az Amerika Magyar Koalíció díjait. Ezek egyikét a Kárpátok Alapítvány kapta a Kárpát-medencei térségben az életminőség javításáért végzett munkájáért. A szervezet gyűjtésének köszönthetően augusztusban már a nyolcadik mentőautót juttatták el Ukrajnába. A másik díjat a magyar származású Mary V. Mochary vehette át, akinek művészetpártoló és közösségtámogató munkáját ismerték el. Szintén elismerést vehettek át a magyar közösség fiatal tagjai, Derzsi Sarolta és Béres Ádám.

Az eseményen kiállítással és zenei előadással emlékeztek meg a magyarországi holokauszt 80. évfordulójáról. A gálaestnek idén a washingtoni Kossuth Ház közelében fekvő történelmi épületben a Larz Anderson House adott helyet.

MTI