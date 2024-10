Labdarúgó NB I - Kilencvenedik percben szerzett góllal nyert az Újpest

2024. október 19. 21:34

Az Újpest hazai pályán 90. percben szerzett góllal 1-0-ra legyőzte a Nyíregyházát a labdarúgó NB I 10. fordulójának szombati játéknapján.

A lila-fehérek már hat mérkőzés óta veretlenek az élvonalban és a legutóbbi négy találkozójukon nem kaptak gólt.

10. forduló:

Újpest FC-Nyíregyháza Spartacus FC 1-0 (0-0)

Szusza Ferenc Stadion, 6039 néző, v.: Rúsz

gólszerz��: Duarte (90.)

sárga lap: Duarte (9.), Ljujic (93.), illetve Toma (45.), Keita (71.), Gengeliczki (84.), Nagy D. (86.)

Újpest FC:

Piscitelli - Joao Nunes, Duarte, Fiola - Bese, Lacoux (Onovo, 60.), Geiger (Horváth K., a szünetben), Gergényi (Tamás, 61.) - Brodic, Ljujic, Dénes (Mucsányi, 60.)

Nyíregyháza Spartacus FC:

Tóth B. - Alaxai, Gengeliczki, Keresztes - Navrátil (Pinte, 66.), Keita, Toma (Eppel, 75.), Nagy B. - Kovácsréti, Ramos (Beke, 75.), Nagy D.

Az Újpest bő fél órán keresztül kereste az ellenszert a Nyíregyháza jól megszervezett védekezésre, hiába futballoztak mezőnyfölényben a lila-fehérek, helyzeteket nem tudtak kidolgozni. A szünet előtti utolsó tíz percben viszont már képesek voltak veszélyt okozni a hazaiak, de a túloldalon Kovácsrétinek is volt egy ígéretes próbálkozása.

A fordulást követően változott a játék képe, a Nyíregyháza is egyre bátrabban merészkedett előre és Kovácsréti vezetésével több veszélyes helyzetet is teremtett. Mindeközben az Újpestnek is akadtak lehetőségei, mindkét együttes nyíltan futballozott, sokáig mégsem láthattak gólt a nézők.

A hajrára a vendégek beszorultak a saját térfelükre, a 90. percben Brodic egy csel után lőtt, a kapufáról kipattanó labdát pedig Duarte továbbította az üres kapuba, eldöntve ezzel a három pont sorsát.

MTi