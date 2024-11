A Magyarok Kenyere programban 25 fiatal agrárszakembert díjaztak

2024. november 13. 14:24

A Magyarok Kenyere a Jövőért ösztöndíjprogramban 25 felvidéki, erdélyi, kárpátaljai, vajdasági és anyaországi fiatal agrárszakembert díjaztak, akik a tanulmányaikat, illetve gazdálkodásukat segítő támogatásban részesültek az Agrár-vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) segítsége nyomán.

Az okleveleket Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) elnöke, Papp Zsolt György, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke és Herczegh András, az AVHGA ügyvezető igazgatója nyújtották át szerdán Budapesten, az Országgyűlés épületében.

Jakab István elmondta, hogy az ösztöndíjprogram a jövőbe történő befektetés, ami nagyon sokszorosan térül meg a nemzet számára, hiszen itt ezen a rendezvényen a nemzet különböző részeiből vannak jelen a fiatalok.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy "ebben az őrült ideológiákkal terhelt világunkban, a szomszédunkban és távolabb is dúló háború közepette most itt vagyunk a nemzet házában és arról beszélünk, hogyan kell a jövőre felkészülni".

A Magosz elnöke egyúttal a szomszédban dúló háború kapcsán reményét fejezte ki, hogy a következő találkozásukkor már arról beszélhetnek, hogy a békekötést követően hogyan tudnak segíteni az újjáépítésben.

Herczegh András, az AVHGA ügyvezető igazgatója elmondta, hogy tavaly indították el a Magyarok Kenyere a Jövőért ösztöndíjprogramot, amely kiterjed a teljes Kárpát-medencére.

Díjazottak a Magyarok Kenyere a Jövőért program ösztöndíjainak átadása alkalmából az Országház Gobelin termében tartott ünnepségen 2024. november 13-án. Az ösztöndíjprogramban 25 felvidéki, erdélyi, kárpátaljai, vajdasági és anyaországi fiatal agrárszakember díjaztak - fejenként félmillió forinttal -, akik a tanulmányaikat, illetve gazdálkodásukat segítő támogatásban részesültek. MTI/Koszticsák Szilárd

A programban azokat a 16-35 év közötti fiatalokat támogatják, akik az agráriumban tevékenykednek, legyen szó tanulásról, konkrét fejlesztés megvalósításáról vagy például régi hagyományok ápolásáról. Ez az ösztöndíj egy lépcsőfok a későbbi sikeres gazdálkodáshoz - fűzte hozzá a szakember.

Hozzátette, a Felvidéktől, Kárpátalján, Erdélyen keresztül a Délvidékig bezárólag a magyarság olyan területeken él, ahol a mezőgazdaság meghatározó. Ezért tartották fontosnak, hogy a díjazottak között valamennyi terület reprezentálva legyen.

Kiemelte, hogy az AVHGA-nak köszönhetően a magyar mezőgazdaságban 630 milliárd forintnyi olyan hitel van kihelyezve, ami az alapítvány segítségével jutott el a gazdákhoz. Évente körülbelül 10 ezer gazdálkodó jut a segítségükkel hitelhez.

Papp Zsolt György a díjazottakhoz szólva elmondta: "ti vagytok azok, akik a jövő agráriumát építik. (...) Az innováció, a technológiai megújítás, a szaktudás, ami a magyar mezőgazdaság megújításához kell, az bennetek rejlik".

Az ösztöndíjprogrammal a hatékony, fenntartható, környezettudatos gazdálkodást vagy az oda vezető utat szeretnék támogatni.

Közölte, hogy míg tavaly tizenketten, idén már huszonöten lettek ösztöndíjasok.

Az eseményen elhangzott, hogy a tavalyi díjazottak az ösztöndíjaikat egyebek mellett tanulmányi célra, vagy laptopok, valamint a gazdálkodásukhoz szükséges gépek vásárlására fordították.

MTi