Miniszteri biztos lett Miskolc alpolgármestere

Szerző: mti

2025. november 7. 16:08

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter Miskolc és térsége területi kohéziójának erősítéséért felelős miniszteri biztossá nevezte ki Hollósy András (Pont Mi Egyesület - Fidesz-KDNP) alpolgármestert - jelentette be Tóth-Szántai József (Pont Mi Egyesület - Fidesz-KDNP) miskolci polgármester péntek délelőtt Facebook-oldalán.

Azt írta: Hollósy Andrásnak többek közt feladata lesz a Bükk Városa Program megvalósításával kapcsolatos javaslatok megfogalmazása, emellett kormányzati szervekkel, gazdasági szereplőkkel és társadalmi szervezetekkel együttműködve javaslatokat kell majd kidolgoznia Miskolc és a térség fejlesztéséért.