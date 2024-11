Fokozott rendőri készültség Párizsban

2024. november 14. 17:06

Fokozott biztonsági intézkedéseket léptettek életbe csütörtökön Párizsban, ahol a francia labdarúgó-válogatott Izraelt fogadja a Stade de France nemzeti stadionban. A készültség célja elkerülni az Ajax holland és a Makkabi Tel-Aviv izraeli futballcsapat múlt heti amszterdami meccsét követő erőszakos cselekményeket.

Atlétikai aréna is a Stade de France – wikipedia

A Párizs északi külvárosában megrendezésre kerülő Nemzetek Ligája-mérkőzés sporttétjét nagymértékben beárnyékolja a geopolitikai helyzet. A Saint-Denis-ben található stadion körül, és kivételes módon a stadionban is, valamint a tömegközlekedési eszközökön és Párizs belvárosában négyezer rendőr és csendőr ügyel a rendre.

A francia hatóságok azonban egyértelműen kizárták, hogy lemondjanak a mérkőzés megrendezéséről, vagy áthelyezzék azt, ahogy Belgium tette szeptemberben.

"Egyesek a Franciaország-Izrael mérkőzés áthelyezését követelik. Nem fogadom el: Franciaország nem fogja áthelyezni, mert ez lemondást jelentene az erőszakos és antiszemita fenyegetésekkel szemben" - írta pénteken Bruno Retailleau belügyminiszter az X-en.

Izrael vasárnap felszólította szurkolóit, hogy ne menjenek el a Stade de France-ba, de egy rendőrségi forrás szerint "körülbelül száz izraeli szurkoló" jelen lesz a mérkőzésen.

"Nyilvánvalóan azt mondom, hogy jöjjenek. Minden biztonsági feltétel szavatolt a közlekedésben, a stadion bejáratánál és a mérkőzés alatt. Tehát egyszerre akarok megnyugtató, ugyanakkor nagyon határozott lenni. Azoknak, akik rendbontást akarnak, a biztonsági erők válasza nagyon határozott lesz" - mondta Laurent Nunez rendőrprefektus a France Info közszolgálati hírrádió műsorában csütörtökön.

A stadionban a rendőrök előre meghatározott helyeken és azonnali beavatkozásra felkészülve fogják a rendet biztosítani, amire még soha nem volt példa.

A rendfenntartó erők mellett mintegy 1600 biztonsági őrt is mozgósítanak a Stade de France-nál, és a RAID, az országos rendőrség elitegysége látja el az izraeli csapat biztosítását, amely hétfői Franciaországba érkezése óta kiemelt védelmet élvez.

A hatóságok biztosítják a zsidó vallási helyeket és közösségeket is Párizsban és a környező külvárosokban - derül ki a prefektúra feljegyzéséből az AFP hírügynökség értesülése szerint. A prefektúra azt is kérte a rendfenntartó erőktől, hogy legyenek fokozottan éberek azokon a helyeken, ahol az izraeli csapat szurkolói tartózkodhatnak, mindenekelőtt a kóser éttermekben és bárokban. A hatóságok attól is tartanak, hogy az elővárosi lakótelepek fiataljai is megzavarhatják a közrendet.

A 80 ezer férőhelyes Saint-Denis stadionban viszont alig 13 ezer nézőre számítanak. A jegyek névre szólnak, s a belépéskor mindenkinek ellenőrzik a személyazonosságát.

A VIP lelátó azonban tele lesz. Emmanuel Macron elnök azért lesz ott, hogy "a testvériség és a szolidaritás üzenetét küldje az amszterdami mérkőzést követő tűrhetetlen antiszemita cselekmények után", az elnöki hivatal tájékoztatása szerint. Mellette lesz két elődje, a jobboldali Nicolas Sarkozy és a baloldali François Hollande is, valamint Michel Barnier miniszterelnök is jelen lesz a mérkőzésen - tudta meg a francia sajtó.

A stadionban csak francia és izraeli zászlók megengedettek, a palesztin transzparensek, valamint a "politikai jellegű üzenetek" tiltottak - közölte Laurent Nuńez. Minden más zászlót, még a francia régiók zászlóit is tilos bevinni a stadionba.

MTi