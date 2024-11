Labdarúgó NB I - Győzelmet aratott Nyíregyházán a Puskás Akadémia

2024. november 23. 22:19

A Puskás Akadémia 3-0-ra nyert Nyíregyházán a labdarúgó OTP Bank Liga 14. fordulójának szombati nyitómérkőzésén.

Története során hazai pályán még nyeretlen a Nyíregyháza a felcsútiakkal szemben.

Hornyák Zsolt együttese három mérkőzés után gyűjtötte be újra a három pontot, aminek köszönhetően a második helyre lépett fel a tabellán.

OTP Bank Liga, 14. forduló:

Nyíregyháza Spartacus FC-Puskás Akadémia FC 0-3 (0-1)

Nyíregyháza, 4329 néző, v.: Csonka

gólszerzők: Levi (41.), Nagy Zs. (57., 11-esből), Puljic (95.)

sárga lap: Alaxai (12.), Nagy D. (30.), Nagy B. (72.), illetve Golla (62.), Favorov (88.)

Nyíregyháza Spartacus FC:

Tóth B. - Baki, Alaxai (Gengeliczki, 79.), Keresztes, Nagy B . - Kvekveszkiri, Keita (Toma, 64.) - Farkas, Nagy D., Kovácsréti (Eppel, 79.) - Babic (Ramos, 64.)

Puskás Akadémia FC:

Pécsi - Szolnoki, Golla, Stronati, Nagy Zs. - Nissilä, Favorov - Soisalo (Duarte, 88.), Levi (Plsek, 81.), Markgráf (Kerezsi, 88.) - Colley (Puljic, 76.)

Az első játékrészben a felcsútiak futballoztak veszélyesebben, ebben nagy szerepe volt a góllövőlista társéllovasának, Colleynak, aki letöltötte egymeccses eltiltását, így újra Hornyák Zsolt rendelkezésére állhatott.

A vendégek a félidő hajrájában Nagy Zsolt és Levi összejátéka után, utóbbi találatával megszerezték a vezetést.

Nem sokkal a fordulást követően megduplázta előnyét a Puskás Akadémia, a válogatottban is alapembernek számító Nagy volt ezúttal is a főszereplő, ezúttal büntetőt harcolt ki, amit értékesített is.

Kétgólos előnyében a Puskás Akadémia magabiztosan futballozott és őrizte előnyét. A Nyíregyháza próbálta ugyan fokozni a tempót, de ezen a délutánon hiányzott a támadójátékából az átütőerő, nem tudott fogást találni a felcsútiakon, akik a 95. percben egy egyéni hiba után megszerezték harmadik góljukat, és magabiztosan zsebelték be a három pontot.

MTi