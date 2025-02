Brüsszeli pénzeli a 444 nyomásgyakorló médiaprojektjét

2025. február 6. 14:25

"Brüsszeli pénzekből végez politikai nyomásgyakorlást a 444 által vezetett nemzetközi médiaprojekt" - emelte ki a csütörtökön az MTI-hez eljuttatott közleményében a Szuverenitásvédelmi Hivatal (SZH).

szh

Azt írták: a hivatal megvizsgálta a Magyarországon is médiakampányt folytató, The Eastern Frontier Initiative (TEFI) névre hallgató médiaprojektet, amelyről megállapította, hogy a Soros-hálózat szerves részét képezi, és az Európai Bizottság finanszírozza.

A hivatal vizsgálatai során arra jutott, hogy az Európai Bizottság Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek programjához (CERV) hasonlóan a Kreatív Európa programból is komoly pénzeket kap a Soros-hálózat - tették hozzá.

Jelezték továbbá, hogy a hivatalos indoklás szerint a projekt azért jött létre, hogy az európai biztonságot érintő kérdésekben való közös gondolkodást és együttműködést erősítse a kelet- és közép-európai országokban.

"A program valódi célja ezzel szemben az, hogy monitorozza a régió országainak olyan kiemelt stratégiai területeit, mint a nemzetbiztonság, a hadiipari beszerzések, az energiabiztonság, a kibervédelem és az orosz-ukrán háborúhoz való viszony" - mutattak rá.

Az SZH szerint ezen témák feltárása során a térség közvéleményét "az amerikai Demokrata Párt és üzleti körei érdekeinek megfelelően" hangolják át. A résztvevő politikai nyomásgyakorló szervezetek éppen ezért Magyarországot és Szlovákiát állították elsősorban célkeresztjükbe - fűzték hozzá.

Kitértek arra is, hogy a projektet a magyarországi 444 kiadója, a Magyar Jeti Zrt. által vezeti, tagja továbbá a lengyel Gazeta Wyborcza, a szlovák Sme, a holland Bellingcat, a román PressOne, "melyek mind Soros György-féle hálózathoz köthető lapok."

"Kiemelkedik közülük a titkosszolgálati háttérrel rendelkező Bellingcat, aminek bevallottan a korszerű, nyílt forrású hírszerzési technikák átadása a feladata, mely érdekében képzési központot is létrehoztak a részt vevő újságíróknak" - magyarázták, hozzátéve: a Bellingcat mögött ráadásul ott áll az amerikai "demokráciaexport" zászlóshajójaként ismert National Endowment for Democracy (NED) nevű alapítvány is.

Tudatták: a projektben részt vevő szervezetek közel 1,1 millió eurós támogatásban részesültek az utóbbi két évben.

A hivatal beszámolója szerint a konzorcium tagjai "a manipulatív és dezinformációs narratíváktól vezérelt" cikkeik mellett rendszeresen tesznek közzé "az uniós stratégiaalkotó műhelynek tartott Globsec nevű agytröszttel közösen különböző kiadványokat, melyeket iskolákban és egyetemeken is terjesztenek".

A Nyílt Társadalom Alapítvány által is támogatott Globsec ideológiailag vezérelt testület, amit az is bizonyít, hogy vezetőségében és tanácsadótestületében olyan személyek ülnek, mint az egykori magyar baloldali miniszterelnök, Bajnai Gordon, vagy éppen a 2022-es magyar országgyűlési választások során "az ellenzéki pártok tiltott pártfinanszírozásának megszervezésében kulcsszerepet játszó Korányi Dávid" - részletezték.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal felhívta a figyelmet arra, hogy "Brüsszel túlterjeszkedik a hatáskörén, olyan témákban finanszíroz propagandakampányokat, amelyek nemzeti hatáskörben vannak, sőt, amelyek a nemzeti szuverenitást a legmélyebben érintik".

mti