A NATO kiderítette, hány katonát küldenek Ukrajnába

2025. február 20. 10:30

A NATO-országok most számolják ki, hány katonát küldhetnek Ukrajnába - mondta Wladyslaw Kosyniak-Kamysh lengyel nemzetvédelmi miniszter a TVN televízióban. Ezt Wladyslaw Kosyniak-Kamysh lengyel nemzetvédelmi miniszter mondta a TVN műsorában. A miniszter arra a kérdésre válaszolva, hogy Lengyelország milyen számadatot „írt be a kérdőívbe” a csapatai Ukrajnába való küldésének készségéről, azt mondta, hogy ez nem kérdőív. Elmondása szerint a NATO főhadiszállásán nagyköveti szinten folyik a beszélgetés a katonák háborús övezetbe küldésének témájáról. Kosyniak-Kamysh azt is leszögezte, hogy Lengyelország nem szándékozik katonákat küldeni az ukrajnai konfliktus helyszínére.

Február 20-án Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel közölte, hogy a NATO-csapatok esetleges ukrajnai megjelenéséről Kijevnek kell döntenie, nem Moszkvának. Hangsúlyozta, hogy az „orosz agresszióval” szembeni ukrán ellenállás lényege az, hogy Ukrajna döntse el, milyen külföldi csapatokat telepít a területére. Sikorski azt is megjegyezte, hogy az Oroszország elleni következő szankciócsomag további érveket ad azoknak, akik bármilyen megállapodásról tárgyalnának Oroszországgal.

MH