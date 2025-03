Indian Wells-i tenisztorna - Marozsán magabiztos győzelme

2025. március 6. 20:30

Marozsán Fábián magabiztos győzelmet aratott a spanyol Pedro Martinez felett, ezzel bejutott a második fordulóba az Indian Wells-i keménypályás tenisztorna 9,6 millió dollár (3,55 milliárd forint) összdíjazású férfi versenyében.

Az 54. helyével a legjobb magyarnak számító játékos előzőleg nem találkozott 41. helyezett riválisával, aki salakon mozog otthonosabban. Ezt jelzi az is, hogy 2022-ben a vörös borításon nyerte meg a chilei versenyt, és a másik két döntőjét is azon vívta. A kaliforniai sivatagba a dél-amerikai salakidényből érkezett meg, Buenos Airesben elődöntős volt, de Rio de Janeiróban, valamint Santiagóban nem nyert meccset.

A szerdai csatában a Hajdúszoboszló SE sportolója 2:1-nél vette el először Martinez adogatását, majd egy bréklabda hárításával hozta 33 perc alatt a szettet. A folytatásban 1:1 után a magyar éljátékos sorozatban négy gémet nyert, és innen már nem volt visszaút a spanyol számára. A találkozó 64 percig tartott.

"Kifejezetten jól fel tudtam készülni a játékából, és azt is sikerült kihasználni, hogy salakról jött vissza kemény pályára. Így sem könnyű ellenfél, Rotterdamban negyeddöntős, Buenos Airesben elődöntős volt, de azt kaptam, amire a videók és az edzésein látottak alapján számítottam. Bár azt hittem, kicsit talán gyorsabb lesz az alapvonalról. Ritmustalan volt, meg lassabb, de ez most jól jött, volt időm mindenre, és úgy alakítottam a játékot, ahogy nekem feküdt" - mondta idézte Marozsánt a menedzsmentje közleménye. "Végig nálam volt az irányítás, a végén azért is pörgettem a meccset, hogy ki ne essek a ritmusból. Ez is elsülhet rosszul, hiszen aki túlpörög, az sokszor kapkodni kezd, és jönnek a hibák. De úgy tűnt, ezúttal ez kell, mert nem éreztem rajta túl nagy ellenállást, és új labdákkal ki is szerváltam a meccset."

Marozsán a 64 között a 29. helyen kiemelt francia óriással, a második szervából is 200 kilométer/óra körül ütő Giovanni Mpetshi Perricard-ral csap össze.

"A csütörtöki edzésemen megkérem majd az edzőpartneremet, hogy szerváljon párat bentről, ahogy Perricard szokott, de erre nem nagyon lehet felkészülni. Igyekszem majd labdameneteket kialakítani, úgy lehet igazán esélyem. Egyébként egy nagyon ritmustalan meccsre számítok, sétálgatás lesz, ász-ász-hiba-nyerő. Meg kell tanulni, meg kell szokni, remélem, ki tudom majd billenteni" - tette hozzá a magyar játékos.

Egyesben Marozsán az egyedüli magyar teniszező Indian Wellsben, mivel Fucsovics Márton idehaza már az európai salakszezonra készül, Bondár Anna pedig a selejtezőben búcsúzott. Párosban ott van a mezőnyben Stollár Fanny az indonéz Aldila Sutjiadival és Babos Tímea az amerikai Nicole Melichar-Martinezzel az oldalán.

Eredmény:

férfiak, 1. forduló (a 64 közé jutásért):

MAROZSÁN Fábián-Pedro Martinez (spanyol) 6:3, 6:2

mti