A szélsőbal támadja a rezsicsökkentést

2025. március 6. 21:37

"Brüsszel Péter" gazdái megrendelésére támadja a rezsicsökkentést, de a kormány megvédi a rezsicsökkentést - jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Facebook-oldalára csütörtökön feltöltött videóban Magyar Péterre, a Tisza Párt elnökére utalva.

Hidvéghi Balázs a videóban úgy fogalmazott: ahogy arra számítani lehetett, "Brüsszel Péter is támadja a rezsicsökkentést", "ahogy Brüsszel eddigi bábjai, úgy most ő is elkezdte mondani, hogy a rezsicsökkentés egy humbug és ismétli ugyanazokat a hazugságokat, amiket évek óta hallunk Brüsszel embereitől".

Az államtitkár szerint "Brüsszel Péter azért mondja ezeket, mert a gazdái ezt várják el és ezt kérték tőle". Hozzátette: "Brüsszel már régóta el akarja töröltetni Magyarországgal a rezsicsökkentést, hogy semmi se szabjon gátat a piaci áraknak". Ha rajtuk múlna, el is vennék a a magyar családoktól ezt a kedvezményt - jegyezte meg.

Hidvéghi Balázs emlékeztetett: a magyar kormány döntésének köszönhetően most a magyarok fizetik a legalacsonyabb lakossági gáz- és áramárat Európában. Ami Magyarországon egy évben 250 ezer forintos számla, az Romániában 600 ezer, Szlovákiában 650 ezer, Lengyelországban 900 ezer, Csehországban pedig több mint egymillió forint. Ausztriában pedig öt és félszer annyit kell fizetni, mint nálunk - fűzte hozzá.

Az államtitkár kiemelte: a többi európai országban a magyar családoknál százezrekkel fizetnek többet éves szinten, "Brüsszel Péter tehát, amikor a gazdái megrendeléseit teljesíti, valójában a magyar emberek pénzével szórakozik". A rezsicsökkentés eltörlése több százezer forintos kiadást jelentene a családoknak és a nyugdíjasoknak - mondta.

Hidvéghi Balázs felhívta a figyelmet: "Brüsszel Péter" nemcsak szavakban támadja a rezsicsökkentést, a Tisza Párt több alkalommal is támadta ezt az intézkedést az Európai Parlamentben, sőt meg is szavazták azt a dokumentumot, amely a lakossági rezsicsökkentés eltörlésére szólít fel.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára úgy fogalmazott: "A kormány eddig és ezután is bele fog állni a küzdelembe, és megvédjük a rezsicsökkentést. Az pedig egyre nyilvánvalóbb, hogy Brüsszel Péter valójában egy báb Brüsszel és a birodalom kezében, ha rajtuk múlna, eltörölnék a rezsicsökkentést."

mti