Egyre többfelé kell számítani esőre, záporra, néhol zivatarra is

2025. március 12. 08:51

A szerdai nyugalmat követően csütörtöktől több hullámban kiadós csapadék érkezik. A hétvégére pedig a hőmérséklet is visszaesik.

Várható időjárás az ország területén szerda éjfélig: A fátyol- és gomolyfelhők mellett több órára kisüt a nap. Az északi, északkeleti tájakon köd várhatóan gyorsan feloszlik. Délutánig csak kevés helyen alakulhat ki zápor, zivatar. Ezt követően viszont délnyugat felől egyre nagyobb területen záródik a felhőtakaró, és egyre többfelé kell számítani esőre, záporra, néhol zivatarra is. Késő estére egy csapadékzóna állhat össze. A délies irányú szél napközben már a Dunántúlon és a Dél-Alföldön egyre nagyobb területen megerősödik, a Fertő környékén viharos lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 16 és 22 fok között alakul. Késő este általában 9, 14 fok közötti értékekre lehet számítani, északkeleten pár fokkal hűvösebb is lehet.

met.hu