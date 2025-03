Szeged múltjáról ismernek meg részleteket a Dóm téren folyó ásatás révén

2025. március 12. 13:55

Szeged múltjáról ismernek meg részleteket a Dóm téren folyó ásatás révén, eddig épületek, utak maradványait és egy temető részletét találták meg - közölte Löffler Zsuzsanna ásatásvezető szerdán a helyszínen.

A Móra Ferenc Múzeum régész-muzeológusa elmondta, a Dóm tér a középkori városrész szívében található, a 11. századtól templom is állt ezen a helyen. A két kutatószelvényben pontosan látszanak az egymást követő tereprendezések nyomai.

A Dómtól távolabbi kutatószelvényben egy török kori ház maradványait találták meg. A tapasztott agyagfalú lakóépület legalább két helyiségből állt, pusztulását tűzvész okozta. Az itt felfedezett legérdekesebb lelet egy nagyjából 20 centiméteres magasságú gyertyatartó.

A műtárgyat - melyhez hasonló még nincs a múzeum gyűjteményében - szinte teljes épségben találták meg a döngölt agyagpadlón - közölte a szakember. Hozzátette: a sértetlen gyertyatartó azért számít ritkaságnak, mert ebből a korszakból jobbára csak töredékes tárgyak kerülnek elő.

A Tiszától távolabbi kutatószelvényben is jól látszanak a területen zajló barokk kori tereprendezés nyomai. Erről írásos feljegyzések is fennmaradtak, a téren egykor álló Dömötör templom barokk kori átépítése során a területen házakat bontottak el, és utakat is nyitottak a templomhoz tartozó temetőn keresztül. Az egyik ilyen téglaút részletét meg is találták - tudatta a régész.

Több épület maradványai mellett szintén feltárták a templom temetőjének egy részét, tíz sírral. Ezek 15. század végéről a 16. század elejéről származhatnak, pontos korukat azonban nehéz meghatározni, mert a halottakat lényegében minden melléklet nélkül temették el, a sírokból csupán egy gyűrű töredéke került elő - mondta Löffler Zsuzsanna.

A szakemberek számára is meglepetés volt, hogy a török kori szint alatt, mintegy 3,5 méteres mélységben egy újabb épület maradványára bukkantak. Ez a maradvány csupán 4-5 méteres távolságban van attól a helytől, ahol a feltételezések szerint a tér első temploma a 11. században épült.

Az ásatások, melyek célja, hogy jobban megismerjék a város középkori településszerkezetét, április közepéig tartanak, hogy május elejére helyreállítsák a teret, amely késő tavasztól egészen adventig rendezvények helyszínéül szolgál.

MTI