Rendezvényekkel emlékeztek meg a csehországi magyarok az évfordulóról

2025. március 16. 01:00

Idén is kulturális rendezvényekkel, magyar emlékhelyek megkoszorúzásával emlékeztek meg a csehországi magyarok az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulójáról.

A központi megemlékezést és ünnepséget, amelyet a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége (CSMMSZ) rendezett meg több más szervezettel együtt, szombaton Prágában tartották.

A csehországi magyar szervezetek, Baranyi András prágai magyar nagykövet és a magyar diplomáciai képviselet tagjai koszorúkat és virágokat helyeztek el II. Rákóczi Ferenc emléktáblájánál a Kisoldali téren, amely már hagyományosan a márciusi ünnepi rendezvények központi eleme Csehországban.

Az emléktábla 1985-ben került az egykori jezsuita rendház és professzori kollégium falára, ma az épület a Károly Egyetem matematikai-fizikai tanszékének ad helyet. A táblát 2016-ban felújították.

A mostani megemlékezésen ünnepélyesen felavatták Kolodko Mihály ukrán-magyar szobrászművész II. Rákóczi Ferencet ábrázoló miniszobrát, amely az emléktábla alatt kapott helyet, és méltó módon kiegészíti azt. A tervek szerint később az emléktáblára Lapidaris követ is feltesznek, amely QR-kódjának leolvasása után az érdeklődő részletesebb információkhoz juthat az emlékhelyről és II. Rákóczi Ferencről.

Horváth Norbert, a prágai Ady Endre Diákkör (AED) elnöke ünnepi beszédében méltatta az 1848-49-es forradalmi évek történéseit, és rámutatott: ahogy 177 éve, a magyarság számára most is időszerű a szabadság és a nemzeti szuverenitás védelme. Hangsúlyozta, hogy nem elég a szabadságról beszélni, hanem konkrétan tenni is kell érte valamit. A múltnak ez az üzenete a mai napig nem évült el, és érvényes.

A koszorúzást ünnepi fogadás követte Magyarország prágai nagykövetségén, amelyen a csehországi magyar szervezetek és a közélet több képviselője vett részt.

A prágai Ady Endre Diákkör a hét második felében tartotta meg a Márciusi Mulatságok című hagyományos rendezvényét, amelyen a Kárpát-medencei országokban működő magyar diákklubok tagjai találkoznak.

A CSMMSZ brünni helyi egyesülete és a Kazinczy Ferenc Diákklub tagjai a dél-morvaországi nagyvárosban a forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmával közösen megkoszorúzták a magyar jakobinusok emléktábláját a Spilberg várhegyen. Az észak-morvaországi Ostraván pedig ünnepi klubtalálkozót tartottak, amelyen a résztvevők előadást hallgattak meg a magyar történelem e kiemelkedő eseményéről.

mti