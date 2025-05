Múzeum+ programsorozat

2025. május 11. 21:05

Kiállítások, tárlatvezetések, könyvbemutató, kézműves workshop, élő zene és pezsgőkóstoló is várja a közönséget a Múzeum+ programon május 14-én a Magyar Nemzeti Galériában - közölte a kiállítóhely az MTI-vel.

Az est során a látogatók izgalmas tárlatvezetéseken ismerhetik meg Az élet művészete. Szecessziós plakátművészet és tárgykultúra Magyarországon című időszaki kiállítást. A több mint kétszáz műtárgyból álló tárlat a szecessziós plakátművészet és reklámgrafika mellett könyveket, iparművészeti tárgyakat, kerámiákat és bútorokat bemutatva a korszak tárgykultúráját is megidézi. Emellett felvillantja a századforduló városi éjszakai életét, a kávéházak hangulatát, bemutatja a polgári otthonok világát, a városi nők öltözködését és szokásait - írták.

A látogatók Katona Anikó, a kiállítás kurátorárnak tárlatvezetése mellett részt vehetnek Csepelyi Adrienn író-újságíró Popkulturális társasutazás című szubjektív sétáján. Az állandó gyűjteményben is több tárlatvezetés várja az érdeklődőket, többek között Rippl-Rónai Józsefről, akit pályája elején nagyban inspirált a szecesszió művészete - tájékoztattak a szervezők.

Hozzátették, hogy a múzeum másik időszaki tárlatát, az Élőhely-kiállítást Petrányi Zsolt kurátor és Koronczi Endre képzőművész, a 2026-os Velencei Képzőművészeti Biennále magyar kiállítója mutatják be. A kiállításon látható művek 150 év művészettörténetét felidézve az ember, a természet és a művészet viszonyait boncolgatják.

A közlemény szerint a Múzeum+ programon mutatják be az 1800 utáni Nemzetközi Gyűjtemény 19. századi remekműveit bemutató új kötetét, a megjelenés alkalmából rendezett kabinetkiállítás pedig a műteremábrázolásokon keresztül fókuszál a művészek és modellek összetett kapcsolatára. A beszélgetést követően az érdeklődők Lovass Dóra esztéta kurátori tárlatvezetésén ismerhetik meg a Művészek és modellek című tárlatot.

A rendezvény idei közreműködő partnere, a Yettel jóvoltából több rendhagyó program is várja az érdeklődőket. A 19. századi gyűjteményben a látogatók például mémekké alakíthatják a megjelölt műtárgyakat a kiterjesztett valóság (AR) segítségével. Elek Péter, a Dumaszínház előadójának tárlatvezetésén pedig a művészet és a humor, a stand up műfaja és a 19. századi festészet találkozik egymással. A kreatív szellemek a kézműves workshopon szecessziós plakátot is készíthetnek, az egész estés élőzenét pedig Gáspár Károly jazz-zongorista biztosítja majd.

mti