Még jelentkezhetnek a települések az ország egyik legnépszerűbb környezetszépítő versenyére

2025. május 15. 11:39

Május 30-ig még nevezhetnek a települések Magyarország egyik legsikeresebb és legnagyobb múltra visszanyúló környezetszépítő versengésére, a Virágos Magyarország versenyre - tudatta a Visit Hungary az MTI-vel csütörtökön.

Kiemelik: a szervezők célja, hogy minél több város és falu tegyen zöldfelületei környezettudatos fejlesztéséért. Az eredeti határidő meghosszabbításával további két hét áll az önkormányzatok rendelkezésére, hogy regisztráljanak. Jelentkezni a pályázat honlapján lehet, a részvétel díjmentes.

A szervezőbizottság, és a Magyar Turisztikai Ügynökség leányvállalata, a Visit Hungary ezúttal is a település mérete szerint 5 kategóriában hirdette meg a versenyt. Emellett tematikus díjakat is kiosztanak: így többek között az Év főtere és fasora elismerést, vagy a Virágzó közösség- és a Virágos városi- és faluséták-díjakat is - írták.

Új kezdeményezésként az idén jelentkező öt legkisebb lélekszámú, 500 fő alatti falu különdíjként klímatűrő virágokat, fákat és cserjéket tartalmazó, nagyértékű ajándékcsomagban részesül.

Ezúttal is számos minisztériumot sikerült megnyerni a fenntartható környezetszépítés ügyének, köztük az Energiaügyi és az Építési és Közlekedési Minisztériumot - utóbbi immár két elismerés odaítélésével is támogatja a versenyt. Mellettük sok szakmai szervezet is értékes díjakat ajánl fel a legnagyszerűbb zöldprojekteket bemutató településeknek.

Az immár 32. alkalommal meghirdetett versenyre regisztrált településeket a szakmai zsűri személyesen keresi fel, ahol a bírálat alkalmával értékelést, szaktanácsokat is kapnak, a Virágos Magyarország ezzel a fenntartható zöldfelület-gazdálkodás személetének erősítéséhez is hozzájárul.

MTI