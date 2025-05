Nemeskürty-vacsora a Karmelitában

2025. május 16. 05:05

A legkiválóbb magyar értelmiségiek, művészek gyűltek össze a Karmelita-korlostorban május 14-én este: a 100 éve született Nemeskürty Istvánra emlékeztek gálavacsorán.

A Tanár Urat többen felidézték, ő maga is megjelent az Operaház-beli beszédével videófelvételen; szóba került az Egri csillagok című film, melyre 18 millió mozijegyet váltottak – azaz voltak, akik négyszer-ötször is megnézték a remekművet, melynek forgatókönyvírója Nemeskürty István volt –, háttérinformációk hangzottak el az István, a király című rockopera készítésének részleteiről. Nemeskürty István okos és bátor hazafi volt, s noha 90 évig élt, a mai bonyolult korban is fölötte igen hiányzik éleslátása, bölcs bátorsága.

Képek: A vacsora után a Karmelita-kolostor teraszán zajlottak mély beszélgetések – Molnár Pál felvételei

