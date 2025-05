Holnap kezdődik a hatnapos 17. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál

2025. május 26. 15:59

Holnap, május 27-én kezdődik és június 1-jéig tart az idén 40. születésnapját ünneplő 17. KAFF. A legnagyobb és legrégebbi hazai animációs esemény az elmúlt két év magyar termésének bemutatásán túl sokszínű válogatást ad a legfrissebb európai alkotásokból is. 400 filmet, köztük a világ legrangosabb fesztiváljain, az Oscaron, a Golden Globe-on, Annecy-ban díjat nyert alkotásokat is bemutatnak, láthatóak lesznek vadonatúj Magyar népmesék epizódok és lesz retrospektív vetítés a 70 éves Békési Sándor munkáiból is. A filmek mellett szabadtéri programok, könyvbemutatók, kiállítások, filmszakmai beszélgetések, konferencia az AI és az animáció kapcsolatáról, filmkészítő workshopokok, KAFFFER művészeti vásár, Budapest Bár, Kaláka valamint Ferenczi György és az 1-ső Pesti Rackák koncert színesítik az ingyenes összművészeti fesztivál kínálatát.

Bár a hivatalos megnyitó május 27-én kedden 18 órakor lesz a kecskeméti Hírös Agórában,már reggel 10-től este 22 óráig folyamatos programokkal várja a közönséget a 17. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál. 15 órakor az Otthon moziban a TV versenyprogramban egy vadonatúj Magyar népmesék epizód is látható lesz, avetítések mellett pedig aKAFF 40 éves történetét felidéző kiállítás, Bogyó Péter tárlata, aCsongor és Tünde és a Kék Pelikan készültét bemutató kiállítások mind aznap nyílnak.

A fesztivál ideje alatt háromféle workshopra is jelentkezhetnek az animációt kipróbálni kívánók. Május 28–31. között minden nap12–16 óráig Klassz Workshop lesz az Ifjúsági Otthonban. Az NFI Klassz oktatási és ifjúsági programja filmes interaktív foglalkozásra várja a kicsiket és nagyokat, ahol elkészíthetik a saját animációs kisfilmjüket 35 mm-es filmszalagra, kipróbálhatják a mozi előtti optikai eszközöket: a praxinoszkópot, a taumatrópot, a fenakisztoszkópot és a zoetrópot. Május 28–30. között a Primanima Animációs Játszóházban a stop motion animációt próbálhatják ki az érdeklődők. A saját kisfilm főhőse együtt dolgozhat Grabowskival a Macskafogóból vagy éppen Lukréciával és Szerénkével szövetkezhet, hogy borsot törjön Frakk orra alá. A workshopokingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. A jelentkezéseket a kaff.hungary@gmail.come-mail címre várják. Csütörtökön és péntek 14–16 óra között pedig a Hírös Agórábanszabadrajzolást tanítanak digitális rajztáblákon.

Május 28-án 14-17.30-iga Hírös Agórában konferencia várja az érdeklődőket aMesterséges intelligencia és az animáció kapcsolatáról. Az AI egyre hangsúlyosabb szerepet kap a kreatív iparágakban – így az animációban is. De hogyan alakítja át a munkafolyamatokat, a vizuális gondolkodást és magát az alkotói szerepet?

Május 29-én 10-12 óra között a Katona József Könyvtárban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) konferenciája színesíti a szakmai programok körét, a tanácskozáson a médiatudatosság újraértelmezése, a média világának változásai és az animációs filmkultúra értékteremtő oldala lesz a fókuszban, majd ezt követően 14 órától Mádl András, az NMHH Műsorfigyelő és -elemző Igazgatóságának igazgatója, Dr. Kollarik Tamás, az NMHH elnöki főtanácsadója, Taba Miklós, a Nemzeti Filmiroda vezetője és Andrasev Nadja, animációsfilm-rendező beszélgetnekMit láthat a gyerek és mit jó, ha lát címmel a tartalommegjelenés, tartalomtámogatás és a korhatárbesorolás témáiról. Este 19 órakor a Hírös Agóra színháztermében a tavaly 70. születésnapját ünneplő Békési Sándor munkáiból lesz retrospektív vetítés.

Május 29-június 1. között a KAFF-fal párhuzamosan rendezik meg a Hungarikum Fesztivált a Helyi Termék Ünneppel együtt, melynek keretében a főtérencsütörtökön 19 órától Kaláka, pénteken 20 órakor Ferenczi György és az 1-ső Pesti Rackák, szombaton 20 órakor pedig Budapest Bár koncert várja a közönséget.

Május 30-án16 órakor Glaser Kati animációs rendező tart mesterkurzust a Hírös Agóra 32-es termében, ahol bevezeti a közönséget abba a szertelen, technikailag sokszínű filmes játéktérbe, ahol bármikor bármi megtörténhet. Május 31-én 12-19 óráig a Hírös Agóra aulájában aKAFFFER művészeti vásár várja a kreativitás iránt fogékonyakat, ahol öt művészeti egyetem tehetséges hallgatói saját készítésű portékáit fogják árusítani.

A május 27-étől június 1-jéig tartó 17. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál minden programja ingyenes.

