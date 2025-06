Tűkkel szúrtak meg több mint száz embert egy zenei fesztiválon

2025. június 23. 13:44

A francia rendőrség őrizetbe vett 12 gyanúsítottat, miután 145 ember jelentette, hogy az ország éves utcazenei fesztiválján fecskendővel szúrták meg őket – közölték vasárnap a hatóságok. Szombat este milliók lepték el az utcákat Franciaország-szerte a zene ünnepe alkalmából, Párizsban pedig példátlan tömegekről számoltak be a hatóságok. A rendezvény előtt a közösségi médiában olyan felhívások jelentek meg, amelyek a nők elleni támadásokat ösztönözték az ünnepségek idején. A francia belügyminisztérium tájékoztatása szerint országszerte 145 áldozat jelentette, hogy tűszúrást szenvedett el. A fővárosban 13 esetet regisztráltak. A hatóságok nem közölték, hogy ezek az úgynevezett tűszúrások olyan kábítószerekkel – például Rohypnollal vagy GHB-vel – történő megerőszakolásról szóltak-e, amelyeket a támadók arra használnak, hogy az áldozatok zavart vagy eszméletlen állapotba kerüljenek, és így sebezhetővé váljanak a szexuális támadással szemben.

„Néhány áldozatot toxikológiai vizsgálatra kórházba szállítottak” – közölte a minisztérium. Párizsban nyomozás indult három személy ügyében, köztük egy 15 éves lány és egy 18 éves fiú is érintett, akik különálló incidensekben számoltak be tűszúrásokról a városban. Mindhárman rosszullétről számoltak be – közölte a The Guardian.

Országszerte 12 gyanúsítottat tartóztattak le. Köztük négy embert a délnyugati Angouleme városában, akiket azzal gyanúsítanak, hogy mintegy 50 áldozatot vettek célba – mondta egy rendőrségi forrás. A gyanúsítottakon kívül több mint 370 embert vettek őrizetbe a fesztivál ideje alatt különböző vádakkal, köztük közel 90 embert Párizsban.

A fesztivál tizennégy résztvevője súlyosan megsérült, köztük egy 17 éves fiatalember, akit kórházba szállítottak, miután az utcán ülve, alhasi szúrt sebekkel találtak rá. A rendfenntartó erők tizenhárom tagja szintén megsérült.

MTI