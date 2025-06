A világkupadöntőre készül Gulyás Michelle

2025. június 23. 15:26

A július első hétvégéjén sorra kerülő világkupadöntő áll a középpontban Gulyás Michelle olimpiai bajnok öttusázó számára, akivel hétfőn támogatói szerződést kötött a MOL. Fetter Balázs, a MOL-csoport szponzorációs vezetője emlékeztetett rá, cégük régóta támogatja az élsportot és a szabadidősportot, és egyéni versenyzőket is segít. A kiválasztásban szerepet játszik a sportolók eredményessége mellett a pályán kívüli viselkedésük, példamutatásuk is. „Mivel a támogatottjaink között kevesebb a nő, ezért most kifejezetten olyan sportolót kerestünk, aki megfelel az elvárásoknak és nő. Gulyás Michelle ráadásul a tanulásban is élen jár” - hangsúlyozta.

Az öttusázó olimpiai bajnok már a Fresh Corner kiskereskedelmi kampányban szerepet kap: a nyári nyereményjáték arca lesz, amelyben a fődíj egy kaliforniai utazás, emellett hetente okoseszközök is gazdára találnak a MOL töltőállomásain történő tankolással vagy vásárlással. „Nagy öröm és megtiszteltetés, hogy a magyar gazdaság egyik zászlóshajójával, a MOL-lal is megkezdhetem az együttműködést” - mondta Gulyás Michelle, aki azt is elárulta, hogy a termékek közül a sajtos, sonkás panini a kedvence.

Az MTI kérdésére Gulyás Michelle elmondta, hogy az idény világversenyei közül most a két hét múlva esedékes világkupadöntő a legfontosabb. Beszélt arról, hogy az április végi, budapesti világkupa óta nem sok ideje volt pihenni, az elmúlt héten például Sukorón edzőtáborozott a székesfehérvári junior vb-re készülő versenyzőkkel. „A felkészülés közben feltöltődést jelentett számomra klubom, az UTE 140 éves fennállása alkalmából tartott hatalmas ünnepség. Jó érzés volt találkozni az egyesület egykori kiválóságaival, akik amellett, hogy gratuláltak az olimpiai sikeremhez, a lovaglás nélküli öttusáról kérdeztek” - jelentette ki. A július 4. és 6. között esedékes alexandriai vk-döntő után július 21. és 27. között lesz Madridban az Eb, majd augusztus végén, Kaunasban a világbajnokság.

MTI