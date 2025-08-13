A Torontói Filmfesztiválon is bemutatkozik a Hunyadi-sorozat

A Torontói Filmfesztiválon tartják a Magyarországon rekordnézettséget hozó Hunyadi-sorozat észak-amerikai premierjét, és szeptembertől műsorára tűzi egy kanadai streaming csatorna is.
A Nemzeti Filmintézet (NFI) keddi közleménye szerint a Magyarországon rekordnézettséget hozó Hunyadi-sorozat a szeptember 4. és 14. között zajló Torontói Filmfesztivál (TIFF) Primetime szekciójában mutatkozik be.
A magyar-osztrák történelmi drámasorozatot észak-amerikai bemutatója után a kanadai CBC streamingcsatornája tűzi műsorára szeptember 19-től - tették hozzá.
A Hunyadi-sorozat (nemzetközi terjesztésben Rise of the Raven) többek között már Olaszországban (RAI), Horvátországban (HRT), Németországban (Telekom Deutschland), a Felvidéken (STVR), Svájcban (Blue TV), Izraelben (YES), Szlovéniában és Csehországban is lenyűgözte a közönséget, de az osztrák ORF fiatal közönsége körében is hatalmas népszerűségre tett szert - hangsúlyozták a közleményben.
A magyar hadvezérről szóló tízrészes sorozat több mint 600 színész és kaszkadőr közreműködésével készült.
A szereplők a hitelesség kedvéért kilenc nyelven, köztük magyarul, németül, törökül, olaszul, csehül, románul és szerbül keltik életre a középkori Európa kulcsfontosságú személyeit.
Az NFI támogatásával készült Hunyadi vezető producere Robert Lantos kanadai-magyar producer, az egyes epizódokat az Oscar-jelölt és Emmy-díjas Robert Dornhelm osztrák filmrendező, valamint Szász Attila, Nagypál Orsi és Lengyel Balázs rendezték.
A címszereplő Kádár L. Gellért mellett a főbb szerepekben Rujder Vivien, Törőcsik Franciska, Fekete Ernő és Gálffi László látható, de olyan nemzetközi színészek is szerepelnek a sorozatban, mint Laurence Rupp, Murathan Muslu, Giancarlo Giannini és Karel Roden.
