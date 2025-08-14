A donyecki Katlabuh és Ninakorivka elfoglalását jelentette be az orosz védelmi minisztérium

2025. augusztus 14. 08:08

Elfoglalta az orosz hadsereg Katlabuh (oroszul: Szuvorovo) és Ninakorivka települést a donyecki régióban - közölte szerdán az orosz védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudott törni, a "különleges hadművelet" övezetében több mint 1370 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan. A moszkvai katonai tárca a megsemmisített objektumok között sorolt fel 13 lőszer-, valamint anyagi és műszaki raktárt, egy harckocsit és tíz egyéb páncélozott harcjárművet, három önjáró és két vontatott 155 milliéteres löveget, amerikai HIMARS sorozatvetők négy rakétáját, kilenc irányított légibombát, továbbá 240 repülőgép típusú drónt.

Gyenyisz Pusilin, a "Donyecki Népköztársaság" vezetője a Szolovjov LIVE médiacsatorna műsorában azt mondta: az orosz erők Csasziv Jar város elfoglalása után előretörtek a donyecki régióban. Közölte, hogy egyebek között megerősítették pozícióikat Torszke község környékén.

Az orosz védelmi minisztérium emellett közleményt adott ki, amelyben azt állította, hogy Kijev provokációt készít elő a pénteken esedékes alaszkai orosz-amerikai csúcstalálkozó meghiúsítására. A tárca szerint orosz csapásnak beállítandó drón- és rakétatámadásra készül a Harkiv megyei Csuhujiv egy sűrűn lakott negyede vagy egy kórháza ellen. A városba hétfőn nyugati újságírókat szállítottak, akik a szándék szerint "rögzítik" majd, hogy számos civil esett áldozatul, akiknek haláláért Kijev Moszkvát igyekszik felelőssé tenni.

A minisztérium nem zárta ki annak lehetőségét, hogy máshol is történik provokáció.

Rogyion Mirosnyik, az orosz külügyminisztériumnak "a kijevi rezsim háborús bűnei" ügyében illetékes nagykövete szerdai sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy az alaszkai csúcs bejelentése óta legalább egynegyedével nőtt a határmenti orosz területek elleni ukrán támadások száma, a csapásoknak kitett városok száma pedig másfélszeresére nőtt. Nem zárta ki annak lehetőségét, hogy Ukrajna az összes tiltott eszközt bevesse majd az orosz-amerikai tárgyalások meghiúsítása érdekében.

Alekszandr Fagyejev, az orosz külügyminisztérium sajtó- és tájékoztatási osztályának helyettes vezetője szerdán újságíróknak szintén azt hangoztatta, hogy az ukrán hadsereg fokozza az Oroszország elleni "terrortámadásokat" a csúcstalálkozó közeledtével. Álláspontja szerint a "kijevi rezsim" minden tárgyalásra úgy tekint, mint a harcok elnyújtásának és a hatalom megtartásának eszközére.

Fagyejev közölte, hogy a csúcstalálkozón részt vesz majd Szergej Lavrov külügyminiszter is. Politikai és gyakorlati értelemben is jelentéktelennek minősítette az európai vezetőknek és az ukrán elnöknek a válsággal kapcsolatos megbeszéléseit. Meglátása szerint az EU ténylegesen szabotálja a békefolyamatot.

Hangsúlyozta, hogy Moszkvának jogában áll ellenintézkedéseket hoznia, ha Európa felhasználja az orosz vagyoni eszközöket Ukrajna támogatására.

A diplomata közölte, hogy Kijev nem reagált hivatalosan az isztambuli orosz-ukrán tárgyalásokon felvetett, munkacsoportok létrehozására irányuló javaslatra. Kifejezte abbéli reményét, hogy ezek meg fognak alakulni.

Leszögezte, hogy a "területcsere" kérdéséről nincs mit tárgyalni, Oroszország területi berendezkedését ugyanis az alkotmánya rögzíti.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek szerdán ukrán tüzérségi és dróntámadást. A Roszatom szerint az ukrán fél folyamatosan egyre erősebben löveti a zaporizzsjai nukleáris erőmű közvetlen környezetét.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) arról tett bejelentést, hogy a kirovi régióban őrizetbe vett egy 2006-os születésű orosz állampolgárt, aki csatlakozott egy meg nem nevezett, az ukrán titkosszolgálatok által irányított terrorszervezethez, és gyújtogatásokat tervezett a transzszibériai vasútvonalon, hogy gátolja rajta a katonai szállításokat. Az FSZB szerint a gyanúsítottat arra is rávették, hogy leszerződjön az orosz hadseregbe, majd dezertáljon Ukrajnába, miután minél több bajtársát meggyilkolta és e tettét videóra is vette.

