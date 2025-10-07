A magyar autósok közel fele 16 évesnél idősebb járművet használ, és kevesen védekeznek a kockázatok ellen
2025. október 7. 13:38
A hazai autópark látványosan öregszik: a magyar autósok közel fele 16 évesnél idősebb járművet használ, miközben a tulajdonosok mindössze 43 százaléka rendelkezik valamilyen pénzügyi védelmet nyújtó megoldással, mint a casco vagy az asszisztencia-szolgáltatás – derül ki az Europ Assistance friss, reprezentatív kutatásából. Az elöregedő autók mellett egyre nagyobb a meghibásodások kockázata, mégis kevesen készülnek fel erre időben.
A kutatás szerint a 18-69 éves lakosság 72 százalékának háztartásában van saját autó, minden ötödik háztartásában pedig több gépjármű is megtalálható. A 6-15 éves gépjárművek aránya 34 százalék, és csak minden hatodik gépkocsi újabb ennél.
A magyar autósok 57 százaléka legalább negyedévente megtesz egy 100 kilométernél hosszabb belföldi utat autójával, minden harmadik autótulajdonos pedig havonta legalább egyszer. Csak minden ötödik autósra igaz, hogy sosem, vagy két évnél is ritkábban utazik ilyen távon.
A saját autóval rendelkező 18-69 éves magyarok körülbelül ötöde rendelkezik casco-biztosítással, 14 százalék kapott ingyenesen gépjármű asszisztencia-szolgáltatást márkakereskedéstől vagy szervíztől, 13 százalékuk pedig önálló asszisztencia szolgáltatást vesz igénybe. Az asszisztencia-szolgáltató cég kiemelte: elöregedő autók esetében egyre nő a meghibásodás veszélye.
MTI/Gondola
