Agrometeorológia: elegendő nedvességet tartalmaz a talaj az őszi gabonák vetéséhez

Az őszi gabonák vetését megelőző talajelőkészítéshez leginkább a középső országrész déli tájain van szükség csapadékra, az ország nagy részén elegendő nedvességet tartalmaz a felső talajréteg - írta a HungaroMet Zrt. csütörtöki agrometeorológiai elemzésében.
Azt írták: az elmúlt tíz napban a Dunántúlon és a keleti országrész északi felén sokfelé mértek összességében 10-25 milliméter közötti csapadékot, ami ugyan a legtöbb helyen kevesebb, mint az ilyenkor szokásos mennyiség, de a talajok felszín közeli rétegének nedvesen tartásához elegendő volt. Az Alföld déli felén azonban sokfelé csak 1-3 milliméter esett, arrafelé továbbra is száraz a felső talajréteg is.
A hőmérséklet a sokéves átlagnál 2-4 Celsius-fokkal alacsonyabban alakult, a nappali felmelegedés mértéke napról-napra csökkent vasárnap óta. Többfelé fordultak elő hajnalban talajmenti fagyok, de az északi fagyzugos helyeken, valamint a Kiskunság homokbuckái közt kétméteres magasságban is fagyott csütörtök reggel.
Tart a napraforgó és a kukorica betakarítása. A hozamokat alapvetően meghatározza a nyári aszály, az állományok zömének zöld tömege jóval kevesebb volt a szokásosnál a szezonban, és hamar megkezdődött a növényszáradás, a szeptemberi csapadék pedig rontotta a termés minőségét. A repce keléséhez és kezdeti fejlődéséhez, valamint az őszi gabonák vetésének talajelőkészítéséhez igen jól jött az eső, a déli országrészben még többre is szükség lenne - írták.
Hozzátették: az elmúlt napok hideg, gyakran szeles, záporos időjárása után jól jönne, ha még visszatérne a jó idő az októberi mezőgazdasági munkákhoz, a héten azonban még nem emelkedik számottevően a hőmérséklet. Bár átmenetileg csökken a csapadékhajlam, szombat estétől ismét sokfelé ered el az eső, vasárnap délutánig jellemzően 2-5 milliméter közötti csapadék valószínű. Vasárnaptól megszűnnek az éjszakai talajmenti fagyok, és a jövő hét elején napközben 15-20 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
Az új uniós költségvetés tervezete, amely szinte korlátlan lehetőséget adna az uniós tisztviselőknek a nemzeti kormányok zsarolására, újabb példája azoknak a lépéseknek, amelyek a nemzetállami függetlenség teljes felszámolását célozzák.
Elindult a Gondola.hu első podcast sorozata, a Látszat és Valóság, amelyben Gerzsenyi Krisztián vendégeivel közéleti viták, társadalmi kérdések és gazdasági döntések mögé néz.
A kábítószer-kereskedelem elleni fellépés nem pusztán biztonsági kérdés, hanem a következő nemzedékek életét meghatározó feladat - hangsúlyozta a miniszter. Hozzátette: Magyarország elkötelezett abban, hogy aktívan részt vegyen az európai együttműködésben, amely a társadalom védelmét és a polgárok jólétének megerősítését szolgálja.
A kezdeményezés sikerét mutatja, hogy a programban, immár közel 13 ezer fiatal vesz részt, illetve a közel 400 középfokú intézményekben bevezetett honvédelem tantárgynak és az általános iskolákban útjára indított Hadapród programnak köszönhetően 50-55 ezer fiatalt tudnak megszólítani a haza védelmének ügyében - mondta az elnök, aki egyben a KDNP parlamenti frakciójának vezetője.