Agrometeorológia: elegendő nedvességet tartalmaz a talaj az őszi gabonák vetéséhez

2025. október 3. 16:06

Az őszi gabonák vetését megelőző talajelőkészítéshez leginkább a középső országrész déli tájain van szükség csapadékra, az ország nagy részén elegendő nedvességet tartalmaz a felső talajréteg - írta a HungaroMet Zrt. csütörtöki agrometeorológiai elemzésében.

Azt írták: az elmúlt tíz napban a Dunántúlon és a keleti országrész északi felén sokfelé mértek összességében 10-25 milliméter közötti csapadékot, ami ugyan a legtöbb helyen kevesebb, mint az ilyenkor szokásos mennyiség, de a talajok felszín közeli rétegének nedvesen tartásához elegendő volt. Az Alföld déli felén azonban sokfelé csak 1-3 milliméter esett, arrafelé továbbra is száraz a felső talajréteg is.

A hőmérséklet a sokéves átlagnál 2-4 Celsius-fokkal alacsonyabban alakult, a nappali felmelegedés mértéke napról-napra csökkent vasárnap óta. Többfelé fordultak elő hajnalban talajmenti fagyok, de az északi fagyzugos helyeken, valamint a Kiskunság homokbuckái közt kétméteres magasságban is fagyott csütörtök reggel.

Tart a napraforgó és a kukorica betakarítása. A hozamokat alapvetően meghatározza a nyári aszály, az állományok zömének zöld tömege jóval kevesebb volt a szokásosnál a szezonban, és hamar megkezdődött a növényszáradás, a szeptemberi csapadék pedig rontotta a termés minőségét. A repce keléséhez és kezdeti fejlődéséhez, valamint az őszi gabonák vetésének talajelőkészítéséhez igen jól jött az eső, a déli országrészben még többre is szükség lenne - írták.

Hozzátették: az elmúlt napok hideg, gyakran szeles, záporos időjárása után jól jönne, ha még visszatérne a jó idő az októberi mezőgazdasági munkákhoz, a héten azonban még nem emelkedik számottevően a hőmérséklet. Bár átmenetileg csökken a csapadékhajlam, szombat estétől ismét sokfelé ered el az eső, vasárnap délutánig jellemzően 2-5 milliméter közötti csapadék valószínű. Vasárnaptól megszűnnek az éjszakai talajmenti fagyok, és a jövő hét elején napközben 15-20 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

MTI