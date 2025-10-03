Kávékóstolással, kávékoktélokkal és versenyekkel is várja a közönséget A kávé napja elnevezésű esemény szombaton a Millenáris park D csarnokában.
Tizenharmadik alkalommal ünneplik a kávé világnapját Magyarországon A kávé napja esemény keretében.
A szervezők ezúttal új helyszínen várják a látogatókat: a Millenáris park D épülete alakul át hatalmas kávézóvá, ahol pörkölők, kávéforgalmazók, kávégép-kereskedők és baristák várják a vendégeket - közölték a szervezők az MTI-vel.
Tájékoztatásuk szerint délelőtt rendezik meg a tizedik Magyar Amatőr Barista Bajnokságot, délután pedig a Roastino mintapörkölő verseny résztvevőinek lehet szurkolni.
Az esemény exkluzív kísérőprogramja lesz a szűk körű Costa Rica Cup of Excellence kóstoló, amelyen a résztvevők harminc csúcsminőségű kávét kóstolhatnak.
Ezeknek a kávéknak a teljes termését nemzetközi aukción vásárolták fel a licitet megnyerő pörkölők a világ minden pontjáról, akár 100 ezer forint/kilogramm feletti áron.
Az eseményen a közönség csaknem harminc kiállító standján kóstolhat: a kávésok mellett teások, italkereskedők, csokoládékészítők is érkeznek, és a belépő árába tartozik a kávéitalok, koktélok, párlatok kóstolása is - közölték a szervezők.
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
Az új uniós költségvetés tervezete, amely szinte korlátlan lehetőséget adna az uniós tisztviselőknek a nemzeti kormányok zsarolására, újabb példája azoknak a lépéseknek, amelyek a nemzetállami függetlenség teljes felszámolását célozzák.
A kezdeményezés sikerét mutatja, hogy a programban, immár közel 13 ezer fiatal vesz részt, illetve a közel 400 középfokú intézményekben bevezetett honvédelem tantárgynak és az általános iskolákban útjára indított Hadapród programnak köszönhetően 50-55 ezer fiatalt tudnak megszólítani a haza védelmének ügyében - mondta az elnök, aki egyben a KDNP parlamenti frakciójának vezetője.
Soltész Miklós újságíróknak nyilatkozva úgy fogalmazott, a sportbajnokságon olyan katolikus, református, evangélikus és baptista fiatalok vesznek részt, akik amellett, hogy jeleskednek a sportban, a közösségeiket is nagyszerűen képviselik.
"A mostani, kihívásokkal teli időszakban felértékelődik a kelet-nyugati együttműködés jelentősége, a kereskedelem, az energiaforrások diverzifikálása, és a nemzetközi szállítási útvonalak fejlesztése. Kazahsztán ezeken a területeken kulcsszerepet játszik a közép-ázsiai régióban" - emelte ki Sulyok Tamás.