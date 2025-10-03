A kávé napja

2025. október 3. 13:08

Kávékóstolással, kávékoktélokkal és versenyekkel is várja a közönséget A kávé napja elnevezésű esemény szombaton a Millenáris park D csarnokában.

Tizenharmadik alkalommal ünneplik a kávé világnapját Magyarországon A kávé napja esemény keretében.

A szervezők ezúttal új helyszínen várják a látogatókat: a Millenáris park D épülete alakul át hatalmas kávézóvá, ahol pörkölők, kávéforgalmazók, kávégép-kereskedők és baristák várják a vendégeket - közölték a szervezők az MTI-vel.

Tájékoztatásuk szerint délelőtt rendezik meg a tizedik Magyar Amatőr Barista Bajnokságot, délután pedig a Roastino mintapörkölő verseny résztvevőinek lehet szurkolni.

Az esemény exkluzív kísérőprogramja lesz a szűk körű Costa Rica Cup of Excellence kóstoló, amelyen a résztvevők harminc csúcsminőségű kávét kóstolhatnak.

Ezeknek a kávéknak a teljes termését nemzetközi aukción vásárolták fel a licitet megnyerő pörkölők a világ minden pontjáról, akár 100 ezer forint/kilogramm feletti áron.

Az eseményen a közönség csaknem harminc kiállító standján kóstolhat: a kávésok mellett teások, italkereskedők, csokoládékészítők is érkeznek, és a belépő árába tartozik a kávéitalok, koktélok, párlatok kóstolása is - közölték a szervezők.

MTI