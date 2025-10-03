Otthon Start hitel: Tényleg új korszak kezdődik az ingatlanpiacon? - Elindult a Gondola első podcast sorozata, a Látszat és Valóság
Elindult a Gondola.hu első podcast sorozata, a Látszat és Valóság, amelyben Gerzsenyi Krisztián vendégeivel közéleti viták, társadalmi kérdések és gazdasági döntések mögé néz.
2025. október 3. 17:04
A cím nem véletlen: A „Látszat és valóság” egykor, a Barankovics István által szerkesztett Hazánk című lap rovataként, a korabeli kommunista propaganda hazugságaira reagált – ma pedig a digitális médiában terjedő álhírek és félinformációk korában ez a küldetés különösen aktuális. Ez eredményezte, az egykor papíron megjelent „Látszat és valóság” felélesztését, modern köntösben, podcast formában.
Az első adás vendége Szalai Piroska, Orbán Viktor miniszterelnök gazdasági főtanácsadója. A beszélgetés középpontjában az új Otthon Start hitelprogram és a családtámogatások rendszere áll: milyen lehetőségeket kínál a fiataloknak, hogyan segíti a családokat a saját otthon megteremtésében, és miként illeszkedik a foglalkoztatáspolitikai és demográfiai célokhoz.
Hallgassa meg a Látszat és Valóság nyitó epizódját, és tudjon meg minden fontos részletet az Otthon Start hitelről és a családtámogatásokról – első kézből.
Gondola
-
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
-
Az új uniós költségvetés tervezete, amely szinte korlátlan lehetőséget adna az uniós tisztviselőknek a nemzeti kormányok zsarolására, újabb példája azoknak a lépéseknek, amelyek a nemzetállami függetlenség teljes felszámolását célozzák.
-
Elindult a Gondola.hu első podcast sorozata, a Látszat és Valóság, amelyben Gerzsenyi Krisztián vendégeivel közéleti viták, társadalmi kérdések és gazdasági döntések mögé néz.
-
A kábítószer-kereskedelem elleni fellépés nem pusztán biztonsági kérdés, hanem a következő nemzedékek életét meghatározó feladat - hangsúlyozta a miniszter. Hozzátette: Magyarország elkötelezett abban, hogy aktívan részt vegyen az európai együttműködésben, amely a társadalom védelmét és a polgárok jólétének megerősítését szolgálja.
-
A kezdeményezés sikerét mutatja, hogy a programban, immár közel 13 ezer fiatal vesz részt, illetve a közel 400 középfokú intézményekben bevezetett honvédelem tantárgynak és az általános iskolákban útjára indított Hadapród programnak köszönhetően 50-55 ezer fiatalt tudnak megszólítani a haza védelmének ügyében - mondta az elnök, aki egyben a KDNP parlamenti frakciójának vezetője.