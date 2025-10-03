Otthon Start hitel: Tényleg új korszak kezdődik az ingatlanpiacon? - Elindult a Gondola első podcast sorozata, a Látszat és Valóság
Elindult a Gondola.hu első podcast sorozata, a Látszat és Valóság, amelyben Gerzsenyi Krisztián vendégeivel közéleti viták, társadalmi kérdések és gazdasági döntések mögé néz.
2025. október 3. 17:04
A cím nem véletlen: A „Látszat és valóság” egykor, a Barankovics István által szerkesztett Hazánk című lap rovataként, a korabeli kommunista propaganda hazugságaira reagált – ma pedig a digitális médiában terjedő álhírek és félinformációk korában ez a küldetés különösen aktuális. Ez eredményezte, az egykor papíron megjelent „Látszat és valóság” felélesztését, modern köntösben, podcast formában.
 
Az első adás vendége Szalai Piroska, Orbán Viktor miniszterelnök gazdasági főtanácsadója. A beszélgetés középpontjában az új Otthon Start hitelprogram és a családtámogatások rendszere áll: milyen lehetőségeket kínál a fiataloknak, hogyan segíti a családokat a saját otthon megteremtésében, és miként illeszkedik a foglalkoztatáspolitikai és demográfiai célokhoz.
 
Hallgassa meg a Látszat és Valóság nyitó epizódját, és tudjon meg minden fontos részletet az Otthon Start hitelről és a családtámogatásokról – első kézből.
 

 

Gondola
Címkék:
MTI Hírfelhasználó