Otthon Start hitel: Tényleg új korszak kezdődik az ingatlanpiacon? - Elindult a Gondola első podcast sorozata, a Látszat és Valóság

Elindult a Gondola.hu első podcast sorozata, a Látszat és Valóság, amelyben Gerzsenyi Krisztián vendégeivel közéleti viták, társadalmi kérdések és gazdasági döntések mögé néz.

2025. október 3. 17:04