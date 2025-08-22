Agrometeorológia: számottevő csapadék várható, de nem elegendő mennyiségben

2025. augusztus 22. 12:07

Számottevő csapadék várható csütörtökön és pénteken, bár nem egyenletes területi eloszlásban és nem elegendő mennyiségben - írta a HungaroMet Zrt. csütörtöki agrometeorológiai elemzésében.

Az előrejelzés szerint csütörtökön és pénteken sokfelé várható eső, zápor, zivatar, a jövő hét közepéig sokfelé hullhat 10-20 millimétert meghaladó csapadék, így a mezőgazdasági aszály többfelé mérséklődhet.

Vasárnapig egyre hűvösebb levegő érkezik, így a hőmérséklet a hét végére 19-24 Celsius-fok közötti napi csúcsértékre esik vissza, majd a jövő héten erősödik a nappali felmelegedés és a hét közepén már 25-30 fok közötti maximumokra lehet számítani. Ahogy kevesebb lesz a felhő az égen, hűvösek lesznek az éjszakák, többfelé 10 fok alá, helyenként 5 fok közelébe csökken hajnalra a hőmérséklet.

Azt írták: a múlt hét végén előfordult záporok, zivatarok csapadéka csak kis területen enyhítette az egyre súlyosabbá váló mezőgazdasági aszályt. Az elmúlt 10 napban a Dunántúlon nagy területen egyáltalán nem esett, északon többfelé 20 milliméter is előfordult, sőt Poroszlón 61 milliméter hullott. Az elmúlt 30 nap csapadékösszege csaknem országszerte 20-60 milliméterrel elmarad a sokéves átlagtól, az elmúlt 90 napban pedig 60-140 milliméterrel mértek kevesebbet az ilyenkor szokásosnál.

A felszínközeli talajréteg kellően nedves azokon a kisebb területeken, ahol legalább 20 milliméter esett a hétvégén, az ország döntő részén azonban száraz. A felső fél méteres talajréteg nedvességtartalma a növények számára hasznosítható vízmennyiség arányában csaknem országszerte kritikusan száraz, az Alföldön csontszáraz, a mélyebb talajréteg pedig már június közepe óta alig tartalmaz nedvességet. Az ország nagyobb részén nagyfokú, vagy súlyos mezőgazdasági aszály van.

A nyári növényeket rendkívül megviselte a csapadékhiány, az állományok sokfelé fejletlenek, zöld tömegük jóval kevesebb az ilyenkor szokásosnál, már sokfelé megkezdődött a növényszáradás.

A csapadékeloszlásnak megfelelően nagyon nagyok a területi különbségek az öntözetlen táblákon, az Alföldön kiterjedt területen igen rossz termés várható, a kukoricán például sokfelé nem képződött cső, de vannak vidékek - elsősorban a Kisalföldön -, ahol még elfogadhatók a kilátások, Miskolc közvetlen környékén pedig még szép zöldek a kukoricaállományok és csövek is jól mutatkoznak, míg a napraforgón is elég szép tányérok láthatók.

mti