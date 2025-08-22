Agrometeorológia: számottevő csapadék várható, de nem elegendő mennyiségben

Számottevő csapadék várható csütörtökön és pénteken, bár nem egyenletes területi eloszlásban és nem elegendő mennyiségben - írta a HungaroMet Zrt. csütörtöki agrometeorológiai elemzésében.
Az előrejelzés szerint csütörtökön és pénteken sokfelé várható eső, zápor, zivatar, a jövő hét közepéig sokfelé hullhat 10-20 millimétert meghaladó csapadék, így a mezőgazdasági aszály többfelé mérséklődhet.
Vasárnapig egyre hűvösebb levegő érkezik, így a hőmérséklet a hét végére 19-24 Celsius-fok közötti napi csúcsértékre esik vissza, majd a jövő héten erősödik a nappali felmelegedés és a hét közepén már 25-30 fok közötti maximumokra lehet számítani. Ahogy kevesebb lesz a felhő az égen, hűvösek lesznek az éjszakák, többfelé 10 fok alá, helyenként 5 fok közelébe csökken hajnalra a hőmérséklet.
Azt írták: a múlt hét végén előfordult záporok, zivatarok csapadéka csak kis területen enyhítette az egyre súlyosabbá váló mezőgazdasági aszályt. Az elmúlt 10 napban a Dunántúlon nagy területen egyáltalán nem esett, északon többfelé 20 milliméter is előfordult, sőt Poroszlón 61 milliméter hullott. Az elmúlt 30 nap csapadékösszege csaknem országszerte 20-60 milliméterrel elmarad a sokéves átlagtól, az elmúlt 90 napban pedig 60-140 milliméterrel mértek kevesebbet az ilyenkor szokásosnál.
A felszínközeli talajréteg kellően nedves azokon a kisebb területeken, ahol legalább 20 milliméter esett a hétvégén, az ország döntő részén azonban száraz. A felső fél méteres talajréteg nedvességtartalma a növények számára hasznosítható vízmennyiség arányában csaknem országszerte kritikusan száraz, az Alföldön csontszáraz, a mélyebb talajréteg pedig már június közepe óta alig tartalmaz nedvességet. Az ország nagyobb részén nagyfokú, vagy súlyos mezőgazdasági aszály van.
A nyári növényeket rendkívül megviselte a csapadékhiány, az állományok sokfelé fejletlenek, zöld tömegük jóval kevesebb az ilyenkor szokásosnál, már sokfelé megkezdődött a növényszáradás.
A csapadékeloszlásnak megfelelően nagyon nagyok a területi különbségek az öntözetlen táblákon, az Alföldön kiterjedt területen igen rossz termés várható, a kukoricán például sokfelé nem képződött cső, de vannak vidékek - elsősorban a Kisalföldön -, ahol még elfogadhatók a kilátások, Miskolc közvetlen környékén pedig még szép zöldek a kukoricaállományok és csövek is jól mutatkoznak, míg a napraforgón is elég szép tányérok láthatók.
-
Ukrajna keleti határán egy atomhatalom hadserege sorakozott fel, és állt ott hónapokig, Zelenszkij ekkor csak hergelte Putyint. Mintha akarta volna, hogy elinduljon az orosz támadás. Mintha ez lett volna a – valahonnan kapott – feladata.
-
Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
-
A cellaadatok szerint az ünneplők 83 százaléka magyar volt, ami 14 százalékos növekedést jelent a tavalyi adathoz képest. Budapest mellett a legtöbben az érdi, a budakeszi és a szigetszentmiklósi járásból érkeztek - tartalmazza a közlemény.
-
Bakondi György szerint a növekedés egyik oka az, hogy a szerb rendőri erőket a magyar határ közeléből átirányították más feladatra, ezért az embercsempészbandák visszatelepültek a határtérségbe. Emellett az olasz koordinációval erősödött a horvát-szlovén együttműködés, a terepviszonyok és a határövezet erősödése miatt pedig nehézkessé vált az ottani átjutás.
-
Hankó Balázs az István, a király című rockopera 80 perces keresztmetszetét bemutató, élő zenekaros, ingyenes előadás fővédnökeként mondott köszöntő beszédet a koncert előtt a helyszínen, a Gödöllői Királyi Kastély parkjában felállított színpadon, a Szent István-napi programsorozaton.