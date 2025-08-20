Augusztus 20. - Meteorológia: estig napos, gomolyfelhős idő várható

Szerdán, augusztus 20-án egészen estig napos, gomolyfelhős, csapadékmentes időre kell készülni, kora estétől azonban az ország északnyugati felében nő a záporok, zivatarok esélye - írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán kedden.
Azt írták: az északnyugat felől közeledő hidegfront előterében a nemzeti ünnepen napközben még száraz légtömeg alakítja Magyarország időjárását, majd estétől egy úgynevezett meleg nedves szállítószalag hatására az ország északnyugati felén már labilizálódik a légkör.
Hozzátették: augusztus 20-án egészen estig napos, gomolyfelhős, csapadékmentes időre kell számítani élénk déli, délnyugati széllel, a csúcshőmérséklet 29-34 Celsius-fok között alakul.
A nap második felében azonban nyugat felől már vastagabb felhőzet érkezik és kora estétől az ország északnyugati felében már növekszik a záporok, zivatarok kialakulási esélye, de éjfélig még összességében kevés helyen fordulhatnak elő azokban a megyékben is, ahol figyelmeztetés van érvényben zivatarra - írták. Jelezték: az esetleges zivatarokat lokálisan intenzív csapadék és szélerősödés is kísérheti.
A HungaroMet Zrt. szerdára Somogy, Vas, Zala, Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Komárom-Esztergom, Fejér, Pest és Nógrád vármegyére elsőfokú (sárga) figyelmeztetést adott ki zivatar kialakulásának veszélye miatt.
Ukrajna keleti határán egy atomhatalom hadserege sorakozott fel, és állt ott hónapokig, Zelenszkij ekkor csak hergelte Putyint. Mintha akarta volna, hogy elinduljon az orosz támadás. Mintha ez lett volna a – valahonnan kapott – feladata.
Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
"Büszkék vagyunk a magyarok szorgalmára, kitartására, a magyarság határokon átívelő, szilárd összetartozására, valamint az Európát védelmező kereszténységünkre, amely nemcsak az évszázadok során, de napjainkban is szilárd bástyája a kontinensnek. Ahogy államalapító szent királyunk, úgy mi is a Teremtő kegyelmét kérjük nemzetünkre: Isten, áldd meg a magyart!" - áll a közleményben.
A ceremónián Sulyok Tamás mellett Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, Böröndi Gábor vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka, állami és katonai szervezetek képviselői, a diplomáciai testület tagjai, valamint érdeklődők százai vettek részt.
Jövőre ismét döntenünk kell, "a magyarok országa maradunk, vagy egy globalista birodalom egy perifériára szorult tartománya" - fogalmazott Kövér László.