Az EP fenntartotta Magyar Péter mentelmi jogát - Bóka János szerint Magyar Péter Brüsszel politikai megrendeléseinek végrehajtására készül
2025. október 7. 15:35
Magyar Péter Brüsszel politikai megrendeléseinek végrehajtására készül - jelentette ki kedden a közösségi oldalán az Európai uniós ügyekért felelős miniszter arra reagálva, hogy az Európai Parlament fenntartotta az ellenzéki politikus mentelmi jogát.
Bóka János szerint "így működik Brüsszel". "Aki az ő érdekeiket szolgálja, azt minden körülmények között megvédik, de csak addig, amíg az ő érdekeiket szolgálja" - fogalmazott.
A miniszter kiemelte, aki már most a mentelmi joga mögé bújik, az soha nem lesz szabad döntéshozó.
"Magyar Péter fogott ember. Egy kiszolgáltatott politikus pedig nem tudja és nem is fogja megvédeni Magyarország és a magyar emberek érdekeit" - vélekedett Bóka János.
MTI/Gondola
