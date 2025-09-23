Az EP jogi bizottsága döntött: Magyar Péternek jár a védelem, nem adják ki a mentelmi jogát

Az Európai Parlament jogi bizottsága (JURI), zárt ajtók mögött tartott szavazásán, elutasította Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselőjének uniós parlamenti mentelmi jogának felfüggesztése iránti kérelmeket - tájékoztatott az Euractiv című brüsszeli hírportál kedden.

Az Európai Parlament szakbizottságának titkos szavazásán az EP-képviselők közül hét támogatta a Magyar Péter európai parlamenti mentelmi jogának felfüggesztését indítványozó kérelmek elfogadását, 18 EP-képviselő a mentelmi jog fenntartása mellett foglalt állást.

Az EP szakbizottsága három kérelem alapján tárgyalta és szavazott Magyar Péter európai parlamenti mentelmi jogának felfüggesztéséről.

Az egyik kérelem egy mobiltelefon eltulajdonításával kapcsolatos, a másik kettő pótmagánvádas eljárásban zajló becsületsértési per. A jogi bizottság mindhárom ügyet már kétszer a napirendjére tűzte, az egyik alkalommal Magyar Pétert is meghallgatta.

A Tisza Párt elnöke mentelmi joga felfüggesztésének ügye most a 720 tagú uniós parlament elé kerül. A szavazásra várhatóan az EP októberi első plenáris ülésen kerül sor.

MTI/Gondola