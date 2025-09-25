Gulyás Gergely: a Szőlő utcai üggyel kapcsolatos rágalmak túl vannak a sajtószabadságon
2025. szeptember 25. 11:35
A sajtó jelentős része asszisztált a Szőlő utcai gyermekotthon ügyében elhangzó rágalmakhoz és hazugságokhoz. Ez túl van a sajtószabadság kérdésén, ez a büntetőjog kategóriájába tartozik - hangsúlyozta a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón.
Gulyás Gergely elmondta, a kormány szerdai ülésén megtárgyalta a Szőlő utcai gyermekotthon ügyét is, az igazságügyi miniszter pedig tájékoztatást adott a sajtónak.
Leszögezte: természetesen büntetőügyről van szó, amelyhez egészen példátlan rágalmazás társul. A büntetőeljárásban semmilyen kiskorú sértett nincs, ezzel kapcsolatos gyanú nem merült fel, ezért kiskorú sérelmére elkövetett bűncselekmény és elkövető sincsen.
Van ellenben egy részben külföldi szálakhoz is kötődő rágalomhadjárat a kormány két tagjával szemben.
"Ezt visszautasítjuk, ezt tűrhetetlennek tartjuk, az illetők ártatlanságához semmilyen kétség nem férhet"
- jelentette ki Gulyás Gergely.
Kiemelte: jól látható, hogy szervezett akció zajlik, ezt az események és megszólalások sorrendje világosan mutatja, még külföldi titkosszolgálati szálat is be lehet azonosítani.
A miniszter emlékeztetett arra, hogy a gyermekek ellen elkövetett, különösen a pedofil bűncselekményekkel szemben zéró tolerancia van. "A Btk.-t mi szigorítottuk, a gyermekvédelemben mi voltunk azok, akik teljes ellenőrzést rendeltünk el. Ennek köszönhető egyáltalán, hogy ez a büntetőeljárás is megkezdődhetett. A kormánynak ebben az ügyben semmilyen titkolni valója nincsen" - emelte ki.
