Az euróövezetben gyorsult a fogyasztói árak emelkedésének üteme szeptemberben

2025. október 2. 08:07

Szeptemberben az elemzők által várt mértékben gyorsult az éves infláció az euróövezetben az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat szerdán közzétett előzetes adatai szerint.

Az euróövezet éves inflációs rátája szeptemberben 2,2 százalékra emelkedett az augusztusi 2,0 százalékról az uniós összehasonlítási célokra kalkulált harmonizált fogyasztói árindex (HICP) alapján.

Egy évvel korábban, 2024 szeptemberében 1,7 százalék volt az euróövezeti fogyasztói árak éves emelkedésének üteme.

Az előző hónaphoz mérve 0,1 százalékkal emelkedtek az árak az euróövezetben, miután augusztusban is ugyanilyen mértékű növekedést jegyeztek fel.

Az Eurostat közleménye szerint az előzetes adatok alapján az energiaárak 0,4 százalékkal csökkentek tavaly szeptemberrel összevetve, miután augusztusban 2,0 százalékos éves visszaesést mértek.

Szeptemberben a szolgáltatások éves árnövekedése 3,2 százalékra gyorsult az előző havi 3,1 százalékról. Az élelmiszerek, az alkohol és dohánytermékek drágulása 3,2 százalékról 3,0 százalékra mérséklődött, a nem energetikai ipari termékek éves áremelkedésének mértéke pedig az előző havival megegyezően 0,8 százalék volt szeptemberben is.

Az energia, élelmiszerek, alkoholok és dohánytermékek ára nélkül számított éves euróövezeti maginfláció az előző havival azonos, 2,3 százalék volt szeptemberben is.

MTI