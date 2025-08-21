BL-selejtező - Súlyos pénzbüntetést kapott a Ferencváros

2025. augusztus 21. 08:05

A szurkolók rasszista viselkedése és az átjárók blokkolása miatt 30 ezer eurós pénzbüntetést kapott a Ferencváros a Ludogorec ellen múlt héten 3-0-ra megnyert hazai mérkőzés kapcsán, melyet a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező előző körében rendeztek.

Az európai szövetség honlapjának szerdai beszámolója szerint a fegyelmi testülete a B2-es szektor lezárását is elrendelte, de ennek végrehajtását két évre felfüggesztette.

A magyar bajnok múlt héten 3-0-s összesítéssel búcsúztatta a bolgár ellenfelét, kedden viszont 3-1-re kikapott azeri vendégétől, a Qarabagtól. A főtábálára jutásért zajló párharc visszavágóját jövő szerdán rendezik Bakuban.

mti