Bőköz Fesztivál az Ormánság kulturális névjegye

2025. augusztus 16. 14:03

A Bőköz Fesztivál több mint egy kivételes színvonalú összművészeti rendezvényfolyam, az Ormánság kulturális névjegye és cégjegye lett az elmúlt tíz évben - jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára a tíznapos rendezvény pénteki megnyitóján, Szaporcán.

Závogyán Magdolna kiemelte: ősi emberi vágy, továbbá minden kiforrott közösség ösztönösen arra törekszik, hogy hagyományai, kultúrája legjavát mutassa meg, az Ormánságban, Bőközben pedig ez az igyekezet árad mindenből, s ezért más, több ez a fesztivál.

Úgy vélekedett, hogy a helyi értékteremtésen, a helyi hagyományokon, örökségen és cselekvéseken nyugvó kezdeményezések sikerre vannak ítélve, az itteniek pedig "az értékek megbecsüléséből, a hagyományok életben tartásából, (...) nemzetépítésből mutatnak kiemelkedő példát".

Hangsúlyozta, hogy addig van reményteli magyar jövő, amíg ilyen közösségek, ilyen fesztiválok léteznek, amelyekkel magunk elé vetíthetjük egy erős, öntudatos nemzet képét Európa szívében.

Kiemelte, hogy a Bőköz Fesztivál kerete és a tartalma is tökéletes. A "titokzatos tájegység vallási, kulturális és néprajzi szempontból kivételes atmoszférája, a helyiek nyitottsága és lelkesedése, valamint a teremtett és épített táj megkapó szépsége" van jelen a rendezvényen. A fesztivál eseményei pedig önmagukban is élményt jelentő szakrális és világi helyszíneken zajlanak, és izgalmas összművészeti kalandozásokra hívogatják a látogatókat "olyan kulturális kavalkáddal, melyben kivétel nélkül mindenki meglelheti, amit keres" - fogalmazott.

Kitért arra, hogy a hagyományőrző rendezvények, mint a Bőköz Fesztivál is, erősen és határozottan képesek értéket közvetíteni, megsokszorozzák a művészet erejét, mélyebbé teszik a kulturális lenyomatot, és "a digitális, virtuális világ mindent uraló csalóka valóságában" a valódi kulturális értékekkel való találkozásnak biztosítanak színteret.

Kiemelte:a kulturális kormányzat határozottan igent mondott a bőközi és más hasonló fesztiválok támogatására, és "feltétel nélkül áll azok mellé, akik mernek álmodni, képesek az álmokból építkezni és sikeres vállalkozásokat tenni".

Hoppál Péter (Fidesz) kormánybiztos, baranyai országgyűlési képviselő emlékeztetett arra, hogy amikor mintegy másfél évtizede megtervezték az Ormánság fejlesztését, nem gondolták, hogy egy hiánypótló összművészeti fesztivál központja lesz a térség.

Mint mondta, amellett hogy turisztikai fejlesztések történtek Dél-Baranyában, megépült a tájegység hagyományos gazdálkodását bemutató Ős-Dráva látogatóközpont, megújultak a híres fakazettás református templomok, már az első fesztivál sikerrel debütált.

A Bőköz Fesztivál - amelynek kiváló vendéglátói lettek a települések - lehetőséget teremt, hogy az országosan ismert művészek találkozhassanak a helyiekkel, a bőközi értékekkel, így lett a rendezvény a találkozások fesztiválja - hangsúlyozta.

Őri László (Fidesz-KDNP), a Baranya Vármegyei Önkormányzat közgyűlésének elnöke azt emelte ki, hogy a kormány értéknek tekinti a vidéki életet, életformát, ezért történnek fejlesztések, és ezért támogatják a bőközi rendezvényt, valamint az ahhoz hasonló népművészeti programokat.

Pataki András fesztiváligazgató arról beszélt, hogy az ünnepi, tizedik fesztivál a kultúra számos aspektusát magába sűrítve kínál lélekemelő előadásokat, koncerteket, kulturális programokat olyan módon, hogy azok "alkalmasak a szívek megnyitására is".

A minden korosztályt megszólító, gazdag programokkal megrendezett Bőköz Fesztivál augusztus 24-ig zajlik a dél-baranyai Ormánság településein: Kémesen, Szaporcán, Tésenfán és Drávacsehiben, a máriagyűdi kegytemplomban és a Duna-Dráva Nemzeti Park Ős-Dráva Látogatóközpontjának területén.

A jubileumi fesztiválon a megszokottaknak megfelelően továbbra is a műfaji sokszínűség, a minőség, az igényesség jegyében tartanak nagyszabású koncerteket, irodalmi esteket, színházi előadásokat, folklórprogramokat, dzsesszesteket, hagyományőrző eseményeket, kiállításokat, képzőművészeti tárlatokat, beszélgetéseket, emellett gazdag lesz a gasztronómiai kínálat is - emelték ki korábban a szervezők közleményükben.

A fesztivál részletes programja helyszínekre bontva is megtalálható a rendezvény honlapján, a https://bokozfesztival.hu/ címen.

MTI; Gondola