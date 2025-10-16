Boros Bánk Levente a Harcosok órájában: csak pozitív politikai programmal lehet országot építeni

2025. október 16. 10:38

Negatív programmal ugyan lehet politikai tőkét kovácsolni, de csak pozitív politikai programmal lehet országot építeni - jelentette ki Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója csütörtökön, a Harcosok órája című online műsorban.

Az igazgató azt mondta: a Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője mögött állók valamit le akarnak rombolni, nem építeni akarnak, le akarják váltani a kormányt. A mi közösségünk tagjai pedig valamiért fognak össze: ezt hívjuk Magyarországnak, a magyar népnek, magyar nemzetnek - közölte.

Boros Bánk Levente arra a hírre, amely szerint nem rendelkezik elég jelölttel a Tisza Párt, azt mondta: abba a hitbe ringatta magát Magyar Péter, hogy rengeteg elégedetlen ember van az országban, akik tenni is akarnak valamit.

A számok is azt mutatják, hogy valójában ő semmi mást nem tudott tenni, csak ugyanazokat mozgósította, akiket korábban más ellenzéki pártok az előző választásokra.

Ugyanazokat az arcokat látta, mint akik Márki-Zay Péter, Karácsony Gergely és Gyurcsány Ferenc mögött felsorakoztak.

"Politikailag szűz embereket" találni, akik a hirtelen a semmiből lettek kormányellenesek és kormányváltók, az egy "bajos történet". Ez a nehézsége most Magyar Péternek - mondta. Addig amíg a Fidesz professzionális politikai pártként szisztematikusan építkezett az utánpótlásra is gondolva, addig Magyar Péter "a nullából nem jutott el sehova és az idő pedig szorít".

Boros Bánk Levente arra reagálva, hogy Magyar Péter szerint buszokkal szállítják az embereket a Békemenetre és megfenyegette a hatalom a polgármestereket is, hogy megfelelő számú résztvevőt szállítsanak oda, azt mondta: a Tisza Párt vezetője "folyamatosan másol", az ő saját menete is a Békemenet "koppintása" lesz. "Nulla politikai innováció" van a Tisza Pártban.

Megemlítette, hogy a Magyar Péter országjárásán készült felvételeken "ugyanazok az arcok köszönnek vissza". Tehát pont az vádol buszoztatással, aki buszoztatja a sokkal kisebb létszámú embereit - tette hozzá.

A Békemenet egy országos rendezvény, amelyre az emberek az ország másik végéből is hajlandóak eljönni - közölte. Látható lesz majd jövő héten is, hogy "ez nem úgy néz ki, hogy "Orbán Viktor itt bujkál az emberek elől és mindenki Magyar Péter rendezvényein vesz rész" - mondta.

Mint mondta: azt furcsállja Magyar Péterben, hogy milyen gyorsan belesimult abba a balliberális közegbe, ahol nem értik meg a magyarokat, a népet. Szavai szerint ez klasszikusan az a "belbudai" gondolkodás, amely azt feltételezi, hogy az embereknek nincsen önálló akaratuk, véleményük a világról és meg kell nekik mondani hogyan gondolkodjanak, mit csináljanak, hogyan éljék az életüket.

Az elmúlt 15 év erről szólt a magyar politikában, hogy néhány ember, politikus, politikai párt a régi SZDSZ-es mentalitást elsajátítva a hatalomért önmagáért akar hatalomra kerülni, ez Magyar Péterre is jellemző, másrészt pedig lenézi az embereket és ez nyilvánul meg a Tisza Párt vezetőjében is.

A műsorban szó volt arról, hogy Varga Judit esetlegesen visszatér a politikába és ez rettegést okoz a balliberáis oldalon. Boros Bánk Levente azt mondta: ez a "feleség dolog" Magyar Péternek az "Achilles-sarka" és ezért félnek tőle. Amikor arról kell dönteni, hogy "milyen minőségű" ember vezesse ezt az országot, arról tudna Varga Judit mesélni - mondta.

MTI