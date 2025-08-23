Bundes-liga: Gulácsiék nagy zakót kaptak

2025. augusztus 23. 06:03

A Gulácsi Pétert és Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzig 6–0-s vereséget szenvedett a címvédő Bayern München otthonában a Bundesliga nyitómérkőzésén, pénteken.

Gulácsi Péternek és Willi Orbánnak is bizalmat szavazott a bajnoki nyitányon a Leipzig nyáron kinevezett vezetőedzője, Ole Werner: mindketten helyet kaptak az előző idényben 7. helyen végző, ezzel pedig az európai kupaporondról 2016-os feljutása óta először lemaradó lipcseiek müncheni kezdőcsapatában.

A várakozásoknak megfelelően az első pillanattól kezdve a hazai pályán futballozó Bayern kezdeményezett, az első 20 percen belül pedig kétszer is Gulácsinak kellett megmentenie csapatát a góltól. Erre a 27. percben már nem volt esélye, a tisztázni igyekvő Lukebáról Michael Olise elé pattant a labda, aki a kapuba tüzelt, mellyel megszerezte az új Bundesliga-idény első gólját (1–0). Öt perccel később már kettővel ment a Bayern, mely egy nagyon látványos akcióval játszotta át a lipcsei védelmet, melynek végén Gnabry sarokkal készítette le a labdát a Liverpooltól érkező Luis Díaznak, aki a tizenhatosra betörve, irdatlan erővel bombázott Gulácsi kapujába (2–0). A gólt követő kezdőrúgásból kis híján ismét meglépett a müncheni csapat, a kapura törő Kane-t Orbán buktatta, aki sárga lapot kapott szabálytalanságáért.



A szünet előtt Gnabry megpattanó lövése a keresztlécen csattant, de nem sokkal később ismét betalált a hazai csapat, Gnabry ezúttal Olisét szolgálta ki, aki egy cselt követően, hét méterről, a tehetetlen Gulácsi mellett gurított a hálóba (3–0).

A második félidőre kényelmes előnyének tudatában kicsit visszavett az iramból a Bayern, ám egy kontrából így is beköszöntek a müncheniek: az előző idényben gólkirályi címet szerző Harry Kane volt eredményes (4–0). Nem sokkal később úgy tűnt, összejön a szépítés a Leipzignek, de Antonio Nusa találatát a VAR érvénytelenítette, mivel az akció kezdetén szabálytalanul végzett el egy szabadrúgást a lipcsei csapat. Ezt követően teljesen szétesett a Leipzig, a 74. percben Kane előbb lövőhelyzetbe hozta magát, majd a tizenhatos sarkáról a bal alsóba lőtt (5–0), négy perccel később pedig egy labdavesztést büntettek a bajorok, a kontra végén az angol csatár megszerezte harmadik gólját is (6–0). Gulácsi a hajrában még Lennart Karl ziccerénél bemutatott egy védést, így az eredmény már nem változott, hatnál megállt a Bayern és eddigi legnagyobb arányú győzelmét aratta a Leipzig ellen.

Bundesliga, 1. forduló, nyitómérkőzés:

Bayern München–RB Leipzig 6–0 (3–0)

gól: Olise (27., 42.), Díaz (32.), Kane (64., 74., 78.)

mti