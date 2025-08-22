Labdarúgó NB I – A Felcsút a Fradit megverte idegenben, a Debrencetől viszont kikapott otthon

A Debrecen 3-1-re győzött a Puskás Akadémia otthonában a labdarúgó Fizz Liga ötödik fordulójának pénteki nyitányán.
A vendég együttes ezzel a negyedik helyről az élre került, a hazai csapat pedig a második pozícióba szorult vissza.
Fizz Liga (NB I), 5. forduló:
Puskás Akadémia FC-Debreceni VSC 1-3 (0-1)
Pancho Aréna, v.: Zierkelbach
gólszerző: Lukács (62.), illetve Dzsudzsák (45.), Szűcs (86.), Kulbacsuk (90.)
sárga lap: Favorov (56.), illetve Dzsudzsák (78.)
Puskás Akadémia:
Szappanos - Maceiras, Golla, Stronati, Markgráf - Soisalo (Szemel, 76.), Favorov (Harutjunjan, 85.), Vékony (Nissilä, 56.), Nagy Zs. (Dárdai P., 85.) - Lukács, Fameyeh (Nagy Z., 56.)
DVSC:
Varga Á. - Szécsi (Majías, 92.), Lang, Hofmann, Kulbacsuk - Szűcs T., Batik - Kocsis D. (Komáromi, 83.), Dzsudzsák (Manzanama, 92.), Gordic (Bermejo, 68.) - Bárány
Támadó szellemben kezdte a mérkőzést a Debrecen, amely az első negyedóra nagy részében a hazai tizenhatos közelében tartotta a labdát. A vendégek jobb oldala volt aktívabb, több akció futott ott és a beívelések többsége is onnan érkezett. A hazai együttes jobbára védekezett, de aztán egy-egy megindulásból sikerült veszélyt teremtenie a DVSC kapuja előtt, majd az idő előre haladtával már többet birtokolta a labdát. Komoly helyzet nélkül telt el gyakorlatilag a teljes első félidő, a 45. percben azonban - a mérkőzést a pálya jobb oldalán kezdő - Kocsis a bal oldalon a félpálya közeléből indulva lefutotta Stronatit, szinte az alapvonaltól pontosan passzolt vissza középre, Dzsudzsák pedig 15 méterről ballal a bal alsó sarokba lőtt.
A második félidő elején is kezdeményező volt pár percig a DVSC, a folytatásban azonban felpörgött a hazai csapat, majd két cserét követően beszorította ellenfelét, csakhamar pedig össze is hozta az egyenlítést: Favorov pontos passza után Lukács fordult kapura és 12 méterről a bal felső sarokba lőtt. A folytatásban azonban alábbhagyott a Puskás Akadémia lendülete és sokáig a DVSC sem tudott helyzeteket kialakítani. Mégis a vendégek örülhettek a végén, mert Szűcs távoli megpattanó lövése nyomán a labda a hazai kapuban kötött ki a 86. percben, erre pedig a PAFC-nak már nem volt válasza. Sőt, Dzsudzsák jobbról érkező szabadrúgását követően Kulbacsuk fejelt pontosan, ezzel végleg eldöntve a három pont sorsát. A mérkőzés nagy részében kezdeményezően játszó Debrecen megérdemelten győzött.
-
Ukrajna keleti határán egy atomhatalom hadserege sorakozott fel, és állt ott hónapokig, Zelenszkij ekkor csak hergelte Putyint. Mintha akarta volna, hogy elinduljon az orosz támadás. Mintha ez lett volna a – valahonnan kapott – feladata.
-
Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
-
A Racicében három aranyérmet szerző Csikós Zsóka - aki az Eb-hez hasonlóan három számban indul Milánóban - már szerdán, az előfutamból biztosította a helyét a K-1 1000 méter döntőjében, amelyben az előzetes várakozások alapján az új-zélandi Aimee Fisher lehetett a legnagyobb riválisa, de ott volt az indulók között a tavalyi, szamarkandi vb bronzérmese, a svéd Melina Andersson is.
-
Szilágyi Péter kiemelte, a kiválasztott ösztöndíjasok olyan tudással rendelkeznek, amelyre a diaszpórában és a szórványban nagy igény és szükség van, ez általában a népzene- és néptáncoktatás, magyarnyelv-tanítás, a cserkészet, közösségi programok szervezése, az egyházaknál való segítségnyújtás.
-
A cellaadatok szerint az ünneplők 83 százaléka magyar volt, ami 14 százalékos növekedést jelent a tavalyi adathoz képest. Budapest mellett a legtöbben az érdi, a budakeszi és a szigetszentmiklósi járásból érkeztek - tartalmazza a közlemény.