Labdarúgó NB I – A Felcsút a Fradit megverte idegenben, a Debrencetől viszont kikapott otthon

2025. augusztus 22. 23:05

A Debrecen 3-1-re győzött a Puskás Akadémia otthonában a labdarúgó Fizz Liga ötödik fordulójának pénteki nyitányán.

A vendég együttes ezzel a negyedik helyről az élre került, a hazai csapat pedig a második pozícióba szorult vissza.

Fizz Liga (NB I), 5. forduló:

Puskás Akadémia FC-Debreceni VSC 1-3 (0-1)

Pancho Aréna, v.: Zierkelbach

gólszerző: Lukács (62.), illetve Dzsudzsák (45.), Szűcs (86.), Kulbacsuk (90.)

sárga lap: Favorov (56.), illetve Dzsudzsák (78.)

Puskás Akadémia:

Szappanos - Maceiras, Golla, Stronati, Markgráf - Soisalo (Szemel, 76.), Favorov (Harutjunjan, 85.), Vékony (Nissilä, 56.), Nagy Zs. (Dárdai P., 85.) - Lukács, Fameyeh (Nagy Z., 56.)

DVSC:

Varga Á. - Szécsi (Majías, 92.), Lang, Hofmann, Kulbacsuk - Szűcs T., Batik - Kocsis D. (Komáromi, 83.), Dzsudzsák (Manzanama, 92.), Gordic (Bermejo, 68.) - Bárány

Támadó szellemben kezdte a mérkőzést a Debrecen, amely az első negyedóra nagy részében a hazai tizenhatos közelében tartotta a labdát. A vendégek jobb oldala volt aktívabb, több akció futott ott és a beívelések többsége is onnan érkezett. A hazai együttes jobbára védekezett, de aztán egy-egy megindulásból sikerült veszélyt teremtenie a DVSC kapuja előtt, majd az idő előre haladtával már többet birtokolta a labdát. Komoly helyzet nélkül telt el gyakorlatilag a teljes első félidő, a 45. percben azonban - a mérkőzést a pálya jobb oldalán kezdő - Kocsis a bal oldalon a félpálya közeléből indulva lefutotta Stronatit, szinte az alapvonaltól pontosan passzolt vissza középre, Dzsudzsák pedig 15 méterről ballal a bal alsó sarokba lőtt.

A második félidő elején is kezdeményező volt pár percig a DVSC, a folytatásban azonban felpörgött a hazai csapat, majd két cserét követően beszorította ellenfelét, csakhamar pedig össze is hozta az egyenlítést: Favorov pontos passza után Lukács fordult kapura és 12 méterről a bal felső sarokba lőtt. A folytatásban azonban alábbhagyott a Puskás Akadémia lendülete és sokáig a DVSC sem tudott helyzeteket kialakítani. Mégis a vendégek örülhettek a végén, mert Szűcs távoli megpattanó lövése nyomán a labda a hazai kapuban kötött ki a 86. percben, erre pedig a PAFC-nak már nem volt válasza. Sőt, Dzsudzsák jobbról érkező szabadrúgását követően Kulbacsuk fejelt pontosan, ezzel végleg eldöntve a három pont sorsát. A mérkőzés nagy részében kezdeményezően játszó Debrecen megérdemelten győzött.

mti