Fülsiketítő hangerő a Balaton Parkban

A MotoGP a motorsportban olyan, mint az autósportban a Forma-1: az istállók hatalmas szállító- és szerelőkamionokkal töltötték meg a paddockot, és természetesen minden csapatnak saját otthona (motorhome) van, ahol a versenyzők és a stábtagok pihenhetnek egy-egy gyakorlás között.

2025. augusztus 23. 05:06

A Forma-1-hez hasonló körítés kíséri a gyorsaságimotoros-világbajnokság magyarországi versenyhétvégéjét; a motorsport királykategóriája 33 év után tért vissza Magyarországra, mégpedig a balatonfőkajári Balaton Park versenypályára.

A megfelelő belépővel rendelkező nézők a pályának ezen a részén is szabadon sétálgathatnak, a legtöbben ugyanakkor kedvenceik kamionja előtt várakoznak különböző relikviákkal felszerelkezve, annak reményében, hogy a gyakorlást követően aláírásokat szerezhetnek be, vagy közös fényképeket készíthetnek a versenyzőkkel.

A szurkolókat a csapatok szponzorai játékokkal is szórakoztatják.

A büfékben egy-egy adag ételhez (például hamburger, barbecue oldalas, gofri) 3000 és 6000 forint közötti áron lehet hozzájutni, az italokat pedig 750 és 2000 forint közötti összegért kínálják.



A különböző ajándéktárgyakat kifejezetten jó áron lehet beszerezni, a magyarországi eseményre készült pólókat 20 euróért lehet megvásárolni, létezik azonban egy outlet "áruház" is, ahol a már megrendezett versenyhelyszínek idei portékáit féláron árulják, ráadásul aki több terméket vásárol, további kedvezményekre számíthat.

A sorozat királykategóriája, a MotoGP edzésén testközelből élhették át a rajongók és az újságírók, milyen elképesztő sebeséggel száguldanak a világ legyorsabb motorosai: a célegyenesben fülsüketítő a zaj, amikor valaki elhúz, szinte mindegyik versenyző átlépte a 300 kilométer/órás végsebességet - a hatszoros MotoGP-világbajnok Marc Marquez 306,8-cal volt a leggyorsabb.

Szabad szemmel szinte követhetetlen a motorosok száguldása, a leghosszabb egyenesben (665 méter) is csak pillanatokra tűnnek fel a versenyzők.

A péntek délutáni programban újabb edzések következnek, később időmérő edzést rendeznek a MotoE-ben, amelynek mezőnyében Varga Tibor személyében magyar induló is van.

Szombaton újabb szabadedzések jönnek, aztán 10.50-től a MotoGP időmérője következik, 15 órától pedig a 13 körös sprintfutamra kerül sor.

Ugyanezen a napon a Moto3 és a Moto2 mezőnye is teljesíti az időmérőt, MotoE-ben pedig két futamot rendeznek.

Vasárnap jön a fő attrakció: 11 órakor a Moto3, 12.15-kor pedig a Moto2 versenye rajtol el, a MotoGP Magyar Nagydíja 14 órakor kezdődik.

Borítókép: Balatonfőkajár, 2025. augusztus 22. A spanyol Pol Espargaro, a Red Bull KTM Factory Racing versenyzője (j) és a spanyol Álex Márquez, a BK8 Gresini Racing MotoGP versenyzője (b) a MotoGP Magyar Nagydíj első szabadedzésén a balatonfőkajári gyorsaságimotoros-világbajnokságon, a Balaton Park Circuit versenypályán 2025. augusztus 22-én. MTI/Vasvári Tamás

MTI