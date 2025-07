Csődöt jelentett a Pepco

2025. július 28. 11:34

Szomorú hírek érkeztek a Pepco háza tájáról: fizetésképtelenné vált a Németországban működő leányvállalat, gyakorlatilag csődöt jelentettek. Több tucat üzlet zárhat be, és mintegy 500 ember munkahelye kerülhet veszélybe. Bár még nem tudni pontosan, hogy a 64 németországi bolt közül pontosan melyek zárnak be, az már biztos, hogy a lánc nem tudta tartani a lépést az ottani versennyel. A német lapok szerint a nehézségek főként a magas működési költségek – például a bérek – és az erős verseny miatt alakultak ki. Az érintett dolgozók számára most bizonytalan időszak következik, hiszen még nem dőlt el, hogyan alakul a jövőjük. A cég azonban azt ígéri, igyekszik korrekt megoldást találni számukra, írja a mindmegette.hu.

A Pepco 2022-ben lépett be a német piacra, de azóta is komoly kihívásokkal kellett szembenézniük. Hiába kedvelik sokan az olcsó árakat és praktikus termékeket, úgy tűnik, ez most nem volt elég a sikerhez. A Pepco cégcsoport egyébként továbbra is jól szerepel más európai országokban, ahol sokan keresik az alacsony árú termékeket. A Pepco összesen 18 országban van jelen négyezer üzlettel – ebben már Ausztria nincs benne, a szomszédos országból tavaly vonult ki az üzletlánc. A bolt a magyarok körében is népszerű, nálunk összesen 266 Pepco-bolt található. A friss bejelentés csak a németországi üzleteikről szól, nem említik, hogy máshol is bajban lenne az üzletlánc.

MH