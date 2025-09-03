Donald Trump: az amerikai katonák Lengyelországban maradnak

Lengyelországban maradnak az odavezényelt amerikai katonák, és ha a lengyelek úgy kívánják, Washington akár növelheti is a kontingens létszámát - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök szerdán Washingtonban, a Karol Nawrocki lengyel elnökkel tartott találkozójának kezdetén.
A TV Republika lengyel konzervatív hírtelevízió élő közvetítésében Trump a sajtó képviselőinek arra a kérdésére válaszolt, hogy Lengyelországban maradnak-e az amerikai katonák. "Azt hiszem, hogy maradnak. (...) Esetleg több katonát is telepíthetünk oda, ha azt kívánják" - reagált Trump. Hozzátette: Varsó "már régóta akarta a katonai jelenlét növelését".
Egy további kérdésre válaszolva Trump kifejtette: az amerikai kormányzat "soha nem gondolt arra", hogy Lengyelországból visszavonná fegyveres erőit. "Más országokra vonatkozóan ezt fontolóra vesszük, de Lengyelországgal folyamatosan vállvetve járunk" - fogalmazott Trump, utalva a lengyel-amerikai kapcsolatok "rendkívüli jellegére".
"Lengyelországban örökké ott maradunk, és segítünk neki a védekezésben"
- tette hozzá az amerikai elnök.
Lengyelországban jelenleg mintegy 10 ezer amerikai katona állomásozik, többségük úgynevezett állandó rotációs jelleggel.
Karol Nawrocki ezzel összefüggésben elmondta: a 20. és a 21. századi lengyel történelemben "először fordul elő, hogy a lengyelek örülnek külföldi katonák jelenlétének", amelynek köszönhetően "biztonság honol lengyel földön".
Ez a jelenlét "jelzést jelent Oroszország felé is, hogy összetartunk, hogy nem ingyen akarunk NATO-tagok lenni" - érvelt Nawrocki. Rámutatott: Lengyelország a GDP-jének 4,7 százalékát költi védelemre, és azt ígérte, hogy ezeket a kiadásokat 5 százalékra emelik.
Donald Trump nyilatkozatát az amerikai katonai jelenlét fenntartásáról Donald Tusk lengyel kormányfő és Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter is üdvözölte az X-en. "Ezek fontos szavak, megerősítik szövetségünk időtlen jellegét" - fogalmazott Tusk.
Andrzej Duda előző lengyel elnök az X-en úgy kommentálta Trump szavait: "A NATO keleti szárnya továbbra is biztonságos marad a szövetségesek együttműködésének és az amerikai csapatok lengyelországi jelenlétének köszönhetően".
Karol Nawrockit augusztus elején iktatták be az elnöki tisztségre, és Washingtonba vezetett első hivatalos külföldi útja.
