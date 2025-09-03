Tanévkezdés - Panyi Miklós: a Ludovika szellemisége különös érték

2025. szeptember 3. 15:34

Ha valamikor, akkor most és a következő évtizedekben van igazán szükség a Ludovikára és a ludovikásokra, mert a Ludovika szellemisége különös érték, egyszerre biztosít hagyományt és innovációt - mondta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) központi tanévnyitóján, szerdán Budapesten.

Panyi Miklós a kormány és a Miniszterelnökség nevében köszöntötte az elsőéves hallgatókat és emlékeztette őket, a Ludovika hagyománya a haza és a nemzet szolgálata.

Akik most kezdik a tanulmányaikat, egy olyan, a nemzeti identitás felbomlasztását zászlajára tűző korszakban választanak hivatást, amikor a hagyományok tisztelete, a hűség talán minden korábbi korszaknál fontosabb érték - fogalmazott, hozzátéve, az innovációs képesség pedig a nemzetépítés, a siker, a megmaradás záloga.

MTI