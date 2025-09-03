Tanévkezdés - Panyi Miklós: a Ludovika szellemisége különös érték
2025. szeptember 3. 15:34
Ha valamikor, akkor most és a következő évtizedekben van igazán szükség a Ludovikára és a ludovikásokra, mert a Ludovika szellemisége különös érték, egyszerre biztosít hagyományt és innovációt - mondta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) központi tanévnyitóján, szerdán Budapesten.
Panyi Miklós a kormány és a Miniszterelnökség nevében köszöntötte az elsőéves hallgatókat és emlékeztette őket, a Ludovika hagyománya a haza és a nemzet szolgálata.
Akik most kezdik a tanulmányaikat, egy olyan, a nemzeti identitás felbomlasztását zászlajára tűző korszakban választanak hivatást, amikor a hagyományok tisztelete, a hűség talán minden korábbi korszaknál fontosabb érték - fogalmazott, hozzátéve, az innovációs képesség pedig a nemzetépítés, a siker, a megmaradás záloga.
MTI
Címkék:
-
El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
-
Ukrajna keleti határán egy atomhatalom hadserege sorakozott fel, és állt ott hónapokig, Zelenszkij ekkor csak hergelte Putyint. Mintha akarta volna, hogy elinduljon az orosz támadás. Mintha ez lett volna a – valahonnan kapott – feladata.
-
Nagy Zsolt, a magyar labdarúgó-válogatott szélsője szerint mindenki tisztában van az írek otthonában sorra kerülő világbajnoki selejtező súlyával.
-
Szándékosan sumákol és titkolózik a Tisza nevű lufipárt az emberek számára fontos kérdésekben, amely adóemelési tervei miatt is lejtmenetben van és balhékra készül - mondta a Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerdán a Harcosok órája című online műsorban, amelyben Mráz Ágoston Sámuelt, a Nézőpont Intézet vezetőjét is kérdezték.
-
A magyar nyelven folyó oktatás és nevelés a szülőföldön történő boldogulás, valamint az identitás megtartásának egyik legfontosabb sarokpillére - hangsúlyozta Nacsa Lőrinc nemzetpolitikai államtitkár kedden Óbecsén.