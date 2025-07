Elbúcsúzhatunk a viharoktól, de záporok még előfordulhatnak

2025. július 28. 11:35

A keleti, északkeleti tájakon is fokozatosan szakadozik a felhőzet, és a gomolyfelhők mellett országszerte több-kevesebb napsütés valószínű. Az északkeleti, keleti megyékben szórványosan várható eső, zápor, zivatar majd a déli óráktól már másutt is lehet helyenként záporeső, nyugaton esetleg zivatar is. A zivatarokat keleten néhol felhőszakadás kísérheti! Az északnyugati szelet nagy területen kísérhetik élénk, a Dunántúlon helyenként erős széllökések – írja a HungaroMet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 30 fok között várható, a magasabb értékeket az Alföldön mérhetjük.

Késő estére 17 és 23 fok közé hűl le a levegő. Változóan felhős idő várható, ezen belül a középső tájakon lehetnek tartósabban felhős részek. Elszórtan, – elsősorban a középső országrészben – , alakulhat ki eső, záporeső, az éjszaka első felében néhol még zivatar is lehet. A többfelé élénk északi, északnyugati szelet a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb hőmérséklet 13, 19 fok között valószínű.

hirado.hu