Elhunyt Parcsami Gábor
2025. augusztus 17. 13:07

Nem sokkal a a 60. születésnapja előtt, váratlanul meghalt Parcsami Gábor író, költő, újságíró,  a Gonsola egykori művelődési rovatvezetője. Parcsami számos sajtóorgánumnál dolgozott, emellett volt sajtófőnök is. 

Parcsami Gábor 1965. szeptember 10-én, Győrött született, a legtöbben újságíróként ismerték meg. Pályafutása alatt volt aszámos lap munkatársa is. Sajtófőnökként dolgozott a Budafoki Önkormányzatnál.

Irodalmi munkássága alatt publikált verseket, monodrámát, szellemes „lovagregényt”, alkotásait több orgánum is közölte. Fontosabb művei közé tartoznak a

Gyermekcsontok (Unio szerkesztőség) 1991;

Zanzánia (Folyam Alapítvány) 1992;

Vigyél haza (Omnis Fabula) 1993;

Orgyánia (Rím Könyvkiadó) 2001;

Fehérlábú cigányok (Tordas Kiadó) 2017;

Garzonmagány (Cédrus művészeti Alapítvány) 2025.

Utolsó kötete, a Garzonmagány mély líraiságával a 20. század magyar klasszikusait idézte.

1988 óta volt nős, felesége, fiúgyermeke és 7 hónapos unokája gyászolja őt.

index; Gondola
Címkék:
  • Továbbra is zéró szinten a hazai klubfutball
    Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
  • Augusztus 20. a magyar nemzet egyik legősibb és legfontosabb ünnepe
    Fónagy János kiemelte, az ünnep méltó pillanat arra, hogy "megálljunk és köszöntet mondjunk mindazoknak, akik munkájukkal, elhivatottságukkal, emberségükkel, példát mutattak számunkra, azoknak, akik a mindennapokban is őrzik, gazdagítják közösségünk értékeit és azoknak, akik csendesen, de kitartó szolgálatukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy mindnyájan egy jobb, erősebb, összetartóbb, békésebb Magyarországon élhessünk".
  • hadsereg
    Az örök magyar hadsereg legszebb ünnepsége
    A tisztavatás egy jelkép; jelképe az augusztus huszadikai nemzeti ünnepünknek, egyben annak nyitánya is. Ez a rendezvény nagyon sokakat megérint, minden évben sokan követik a helyszínen és az élő közvetítés által egyaránt. A honvéd tisztjelöltek számára négy évnyi tanulás gyümölcse érik be az avatás által.
  • trump
    Alaszkai csúcs - Donald Trump: sikerült igazán jó előrelépést elérni
    "Számos olyan kérdés volt, amiben egyetértettünk, sőt mondhatnám, a legtöbb-ben. Néhány nagyobb kérdésben ugyan még nem jutottunk dűlőre, de némi előrelépést elértünk" - hangsúlyozta az amerikai elnök. Hozzátette: "nagyon jó esélyük" van arra, hogy a legfontosabb kérdésben is eljutnak a megegyezésig, de "nincs megállapodás, amíg mindenben nincs megállapodás".
  • hollik istván
    Hollik István a gyermekek digitális védelméről szóló törvényjavaslatot nyújtott be
    Hollik István sokkoló számokat is megosztott: a magyar másfél éves gyermekek átlagosan napi 86 percet töltenek képernyő előtt; 2012 és 2017 között a napi négy óránál több képernyőidő aránya 38 százalékról 97 százalékra ugrott.
MTI Hírfelhasználó