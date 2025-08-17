Elhunyt Parcsami Gábor

2025. augusztus 17. 13:07

Nem sokkal a a 60. születésnapja előtt, váratlanul meghalt Parcsami Gábor író, költő, újságíró, a Gonsola egykori művelődési rovatvezetője. Parcsami számos sajtóorgánumnál dolgozott, emellett volt sajtófőnök is.

Parcsami Gábor 1965. szeptember 10-én, Győrött született, a legtöbben újságíróként ismerték meg. Pályafutása alatt volt aszámos lap munkatársa is. Sajtófőnökként dolgozott a Budafoki Önkormányzatnál.

Irodalmi munkássága alatt publikált verseket, monodrámát, szellemes „lovagregényt”, alkotásait több orgánum is közölte. Fontosabb művei közé tartoznak a

Gyermekcsontok (Unio szerkesztőség) 1991;

Zanzánia (Folyam Alapítvány) 1992;

Vigyél haza (Omnis Fabula) 1993;

Orgyánia (Rím Könyvkiadó) 2001;

Fehérlábú cigányok (Tordas Kiadó) 2017;

Garzonmagány (Cédrus művészeti Alapítvány) 2025.

Utolsó kötete, a Garzonmagány mély líraiságával a 20. század magyar klasszikusait idézte.

1988 óta volt nős, felesége, fiúgyermeke és 7 hónapos unokája gyászolja őt.

