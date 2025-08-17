Elhunyt Parcsami Gábor

Nem sokkal a a 60. születésnapja előtt, váratlanul meghalt Parcsami Gábor író, költő, újságíró, a Gonsola egykori művelődési rovatvezetője. Parcsami számos sajtóorgánumnál dolgozott, emellett volt sajtófőnök is.
Parcsami Gábor 1965. szeptember 10-én, Győrött született, a legtöbben újságíróként ismerték meg. Pályafutása alatt volt aszámos lap munkatársa is. Sajtófőnökként dolgozott a Budafoki Önkormányzatnál.
Irodalmi munkássága alatt publikált verseket, monodrámát, szellemes „lovagregényt”, alkotásait több orgánum is közölte. Fontosabb művei közé tartoznak a
Gyermekcsontok (Unio szerkesztőség) 1991;
Zanzánia (Folyam Alapítvány) 1992;
Vigyél haza (Omnis Fabula) 1993;
Orgyánia (Rím Könyvkiadó) 2001;
Fehérlábú cigányok (Tordas Kiadó) 2017;
Garzonmagány (Cédrus művészeti Alapítvány) 2025.
Utolsó kötete, a Garzonmagány mély líraiságával a 20. század magyar klasszikusait idézte.
1988 óta volt nős, felesége, fiúgyermeke és 7 hónapos unokája gyászolja őt.
-
Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
-
Fónagy János kiemelte, az ünnep méltó pillanat arra, hogy "megálljunk és köszöntet mondjunk mindazoknak, akik munkájukkal, elhivatottságukkal, emberségükkel, példát mutattak számunkra, azoknak, akik a mindennapokban is őrzik, gazdagítják közösségünk értékeit és azoknak, akik csendesen, de kitartó szolgálatukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy mindnyájan egy jobb, erősebb, összetartóbb, békésebb Magyarországon élhessünk".
-
A tisztavatás egy jelkép; jelképe az augusztus huszadikai nemzeti ünnepünknek, egyben annak nyitánya is. Ez a rendezvény nagyon sokakat megérint, minden évben sokan követik a helyszínen és az élő közvetítés által egyaránt. A honvéd tisztjelöltek számára négy évnyi tanulás gyümölcse érik be az avatás által.
-
"Számos olyan kérdés volt, amiben egyetértettünk, sőt mondhatnám, a legtöbb-ben. Néhány nagyobb kérdésben ugyan még nem jutottunk dűlőre, de némi előrelépést elértünk" - hangsúlyozta az amerikai elnök. Hozzátette: "nagyon jó esélyük" van arra, hogy a legfontosabb kérdésben is eljutnak a megegyezésig, de "nincs megállapodás, amíg mindenben nincs megállapodás".
-
Hollik István sokkoló számokat is megosztott: a magyar másfél éves gyermekek átlagosan napi 86 percet töltenek képernyő előtt; 2012 és 2017 között a napi négy óránál több képernyőidő aránya 38 százalékról 97 százalékra ugrott.