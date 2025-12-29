Már a Publicus is Fidesz-erősödést mért

Szerző: HVG, Index, Gondola

2025. december 29. 11:37

A HVG által megrendelt kormánykritikus Publicus Intézet legfrissebb, decemberi felmérése alapján nemcsak erősödött a Fidesz, de a többség a Fidesz győzelmére is számít.

Az Index szemléje alapján a felmérés eredményei szerint a Tisza Párt persze továbbra is vezet a Fidesszel szemben 33 – 28 százalékos megoszlással; a biztos szavazó pártválasztók között 48–40 az állás a Tisza Párt javára. Ugyanakkor a Publicus novemberi méréséhez képest mindhárom választói csoportban erősödött a Fidesz. A biztos szavazók között a kormánypárt támogatottsága 32-ről 34-re, a Tiszáé pedig 37-ről 38 százalékra emelkedett. Ami pedig még ennél is érdekesebb: arra a kérdésre, hogy ki milyen kimenetelre számít a választásokon, a magyar lakosság túlnyomó többsége továbbra is Orbán Viktor győzelmét predesztinálta. Tisza-győzelemre már csak a teljes népesség 35, a Fideszére pedig 42 százaléka fogadna.

A felmérés szerint a Fidesz és a Tisza mellett a Mi Hazánk és a DK jutna be a parlamentbe, mindketten a biztos szavazók 5-5 százalékának szavazataival. A Kétfarkú Kutya Párt 3 százalékot érne el.