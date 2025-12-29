Orosz szenátor: ukrán revansista csoportok támadásokat tervezhetnek a béke után

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2025. december 29. 10:34

Konstantin Koszacsov orosz szenátor szerint a békemegállapodás után is katonai provokációkra és terrorcselekményekre készülhetnek ukrán revansista csoportok.

Egy esetleges ukrajnai békemegállapodás megkötését követően is fennállhat a katonai provokációk és terrorcselekmények veszélye Oroszországgal szemben - erről írt a TASS hírügynökségnek Konstantin Koszacsov, az orosz Szövetségi Tanács alelnöke.

Koszacsov szerint Ukrajnában jelentős számú, felfegyverzett revansista csoport működik, amelyek nem értenek egyet a hatóságokkal, és a bosszú vezérli őket. Megfogalmazása szerint ezek a csoportok a békemegállapodás aláírása után is képesek lehetnek megsérteni annak feltételeit, katonai provokációkat végrehajtani, illetve terrorista támadásokat indítani Oroszország ellen.

Az orosz szenátor úgy véli, nem zárható ki az sem, hogy az ilyen jellegű akciók mögött külső erők ösztönzése állna.

Írásában hangsúlyozta: a béke elérése önmagában nem jelent automatikus garanciát a biztonsági kockázatok megszűnésére.