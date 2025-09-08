Elhunyt a nemzetközi hírű karmester, Christoph von Dohnányi, Dohnányi Ernő unokája
2025. szeptember 8. 05:07

Christoph von Dohnányi (1929. szept. 8., Berlin - 2025. szept. 6., München)  Münchenben, 2 nappal a 96. születésnapja elött elhunyt.

Conductor Christoph von Dohnányi has died at the age of 95 | blue News

bluewin.ch

Èdesapja Hans von Dohnányi jogász , nemzetiszocializmus elleni ellenálló, akit 1945 áprilisában végeztek ki Sachsenhausenban, valamint Christine Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer nővére, fia volt.

A lipcsei Thomasschuleba járt, ahol a Thomanerchor tagja volt. Innen vezetett útja az Ettali Bencések gimnaziumába, végül a potsdami Victoria-Gymnasium gimnáziumban l érettségizett.

Tizenhat évesen, bátyja, Klaus példáját követve, először jogot tanult a Müncheni Ludwig Maximilian Egyetemen, majd átváltott zeneszerzésre: zongorázni és karmesterkedni a Müncheni Zene- és Színházak Akadémiáján, amely akkoriban a „Villa Stuckban“ működött, ahol tanulmányait a Richard Strauss-díjjal zárta.

Ezt követően nagyapja, Ernst von Dohnányi mindkét unokat magához vette az USA-ba, ahol mindent megtett képzésükért.

„A nagyapámnál valá tartozkodás döntö fontosságú volt az életemben" - vallotta személyesen.

Christoph - nagyapja Dohnányi Ernö, aki zongorista, zeneszerző és karmester volt - folytatta tanulmányait a Florida Állami Egyetemen, és részt vett egy karmesterkurzuson Tanglewoodban, ahol megismerkedett Leonard Bernsteinnel.

Nem fogadta el Leonard Bernstein New York-i és Halász László hollywoodi ajánlatát.

Visszatért Németországba, és 1953-ban Georg Solti, azaz Solti György asszisztense lett a Frankfurt am Maini ban az operában.

Fiatalon, 27 évesen a lübecki színházban Németország legfiatalabb zeneigazgatójává nevezték ki. 1963 és 1966 között Kasselban a kasseli állami színház zeneigazgatója volt. 1964 és 1969 között egyidejűleg a Kölni Rundfunk-Sinfonie-Orchester zenekart is vezette.

1968-tól zeneigazgató, 1972-től pedig a frankfurti am Mainiopera igazgatója is volt, ahová olyan művészeket szerződtetett, mint Agnes Baltsa, Ileana Cotrubaș, Marton Éva, Várady Júlia és Hildegard Behrens.

1977 és 1984 között von Dohnányi a Hamburgi Állami Opera igazgatója és főzenekari igazgatója,egyidejüleg a Hamburgi Filharmonikus Állami Zenekar főkar mestere volt.

Hamburgból indult el nemzetközi karmesteri karrierje.

George Széll azaz Széll György meghivására 1982 és 1984 között von Dohnányi a Cleveland Orchestra kinevezett zeneigazgatója volt, majd annak hatodik zeneigazgatója lett, 18 évig müködött ebben a tisztségben, megőrizte a clevlandi simfonikus zenekar vilaghírnevét.

1997 és 2008 között a londoni Philharmonia Orchestra fő karmestere és művészeti tanácsadója volt, amelynek 1994 óta első vendégkarmestere volt.

2008-ban a Philharmonia Orchestra tiszteletbeli karmesterévé nevezték ki. 1998 és 2000 között az Orchestre de Paris fő karmestere és művészeti tanácsadója is volt.

Christoph von Dohnányi több mint száz alkalommal vezényelte a Bécsi Filharmonikusokat koncerteken és a Bécsi Állami Operában valamint rendszeresen a Berlini Filharmonikusokat.

Karmesterként Christoph von Dohnányi a Royal Opera House Covent Garden, a Metropolitan Opera, a San Francisco Opera, a Lyric Opera of Chicago és az Opéra National de Paris előadásait vezényelte.

2004-ben von Dohnányi visszatért Hamburgba, és 2010-ig a NDR Szimfonikus Zenekar, ma NDR Elbphilharmonie Zenekar fődirigenseként dolgozott. 2002 óta von Dohnányi rendszeresen vendégszerepel a New York-i Filharmonikusok, a Bostoni Szimfonikus Zenekar, a Cleveland-i Zenekara Philadelphiai Zenekar, a Chicagói Szimfonikus Zenekar, a Los Angeles-i Filharmonikusok, a Kansas City-i Szimfonikus Zenekar, a Washington D.C.-i Nemzeti Szimfonikus Zenekar és az Izraeli Filharmonikusok fellépésein.

Rendszeresen vendégszerepel Tanglewoodban, a Boston Symphony Orchestra nyári fesztiválján, ahol a Tanglewood Music Center Orchestra, a diákok zenekarával is dolgozik.

Emellett vezényelte a New York-i Julliard School, a bostoni New England Conservatory, a philadelphiai Curtis Institute, a Cleveland Institute of Music és a Civic Orchestra of Chicago zenekarait is.

Hatása/munkássága

A Cleveland Orchestra-nál töltött két évtized alatt von Dohnányi Beethoven, Brahms és Schumann összes szimfóniáját, valamint Bruckner, Mahler és Richard Strauss válogatott műveit vette fel ezzel a zenekarral. A Bécsi Filharmonikusok -kal való együttműködés eredményeként Berg Wozzeck, Wagner a bolygó hollandi, Strauss Salome, Schönberg Várakozás című művei, valamint Mendelssohn összes szimfóniája került felvételre.

Dohnányi von Christoph elsö felesége a színésznő Renate Zillessen volt, akitől két gyermeke született, majd a énekesnő Anja Silja lett a felesége, akitől három gyermeke született.

Haláláig harmadik feleségével Barbara Kollerral élt Münchenben.

Dohnányinak öt gyermeke van; első házasságából született fia Justus von Dohnányi (* 1960) színész.

Testvére a politikua Klaus von Dohnanyi.

Kitüntetések:

Dohnányi a Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres,

a Bartók-díj (Magyarország),

a frankfurti Goethe-plakett,

a hamburgi művészeti és tudományos díj,

a Német Szövetségi Köztársaság Nagy Érdemkeresztje és az Osztrák Köztársaság Nagy Ezüst Érdemérmel (1992) kitüntetettje.

Emellett több tiszteletbeli doktori címet kapott a Kent State University-től, a Case Western Reserve University-től, az Oberlin College-tól, az Eastman School of Music-tól és a Cleveland Institute of Music-tól.

2013-ban a London University Royal Academy of Music tiszteletbeli doktori címmel tüntette ki.

Tovabbi kitüntetései:

1951: Richard Strauss-díj, München városától

1978: Tagja a Hamburgi Szabad Művészeti Akadémiának

1992: „Az év karmestere” a Musical America díjátadó gáláján

2002: A Cleveland Orchestra zenei igazgatója

2008: A Philharmonia Orchestra (London) tiszteletbeli karmestere

2020: Johannes Brahms-érem, amelyet a Szabad és Hanza-város Hamburgtól kapta.


Makovitzky József (Prof. em. Univ. Heidelberg és Univ. Freiburg i. Br.)

