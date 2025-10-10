Erősödött kissé péntek reggelre a forint
2025. október 10. 09:09
Erősödött kissé a forint péntek reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót péntek reggel 391,04 forinton jegyezték az előző délutáni 391,24 forint után, a dollár jegyzése 337,92 forintra csökkent 338,32 forintról, a svájci franké pedig 419,28 forintra 419,89-ről.
Péntek reggeli jegyzésén a forint gyengébben állt a hétfői, 41. heti kezdésnél, 0,7 százalékkal az euró, 2,0 százalékkal a dollár és 1,0 százalékkal a svájci frank ellenében.
Az év eleje óta a forint erősödött, 5 százalékkal az euróval szemben, 15 százalékkal a dollár és 4 százalékkal a svájci frank ellenében.
MTI
