Azbej Tristan: Ma a hitben vállalt közös szenvedés és áldozat köt össze bennünket
Azbej Tristan, az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps program lebonyolításáért felelős államtitkár, a KDNP alelnöke Ráckevén vett részt a „Gályáktól a közös hajóig” című rendezvényen, ahol a 17. századi gályarabok történetén keresztül a nemzetiségi és felekezeti konfliktusok feloldásáról tartott előadást.
2025. október 10. 08:08
Az eseményen Bóna Zoltán országgyűlési képviselővel együtt a történelmi példák és a mai kor tanulságai kerültek középpontba. Azbej Tristan Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy előadásában a Hungary Helps misszióját és az ökumenikus közös vértanúság üzenetét hangsúlyozta.
„Amit egykor megosztottság jellemzett, ma éppen a hitben vállalt közös szenvedés és áldozat köt össze bennünket”
– fogalmazott az államtitkár.
Hozzátette: ez a szellemiség ma is iránytűként szolgál munkájukban, amely a keresztény egység és a helyben nyújtott segítség szolgálatát tekinti küldetésének.
Az esemény üzenete szerint a múlt megosztottsága helyett ma a hit és az együttérzés adhat közös alapot a nemzetek és felekezetek közötti együttműködéshez.
Gerzsenyi Krisztián
