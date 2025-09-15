Eurovíziós Dalfesztivál: egyre több bojkott Izrael miatt

2025. szeptember 15. 14:54

Írország után Hollandia is bojkottálja a 2026-os Eurovíziós Dalfesztivált, ha Izrael a tervek szerint részt vesz. Ezt a hilversumi AVROTROS illetékes közszolgálati tévéállomás jelentette be. "Az AVROTROS már nem tehető felelőssé Izrael részvételéért a mai helyzetben, tekintettel a Gázában zajló folyamatos és súlyos emberi szenvedésre" - áll a közleményben. A műsorszolgáltató idézi Izrael "sajtószabadságának súlyos erózióját", a nemzetközi független riporterek kizárását és az újságírók sok áldozatát.

Hollandia így csatlakozik Írországhoz. Szlovénia, Spanyolország és Izland is fontolgatja, hogy távol marad a jövő évi bécsi Eurovíziós Dalfesztiváltól, ha Izrael részt vesz rajta. Emellett heves viták és követelések is folynak Izrael kizárására más ESC-országokból. A holland tévéállomás szerint az izraeli kormány állítólag befolyást gyakorolt az ESC-re Bázelben 2025-ben. Az Eurovíziós Dalfesztivált politikai eszközként használták -írja a focus.de.

MH