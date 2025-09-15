Eurovíziós Dalfesztivál: egyre több bojkott Izrael miatt
2025. szeptember 15. 14:54
Hollandia így csatlakozik Írországhoz. Szlovénia, Spanyolország és Izland is fontolgatja, hogy távol marad a jövő évi bécsi Eurovíziós Dalfesztiváltól, ha Izrael részt vesz rajta. Emellett heves viták és követelések is folynak Izrael kizárására más ESC-országokból. A holland tévéállomás szerint az izraeli kormány állítólag befolyást gyakorolt az ESC-re Bázelben 2025-ben. Az Eurovíziós Dalfesztivált politikai eszközként használták -írja a focus.de.
MH
