Folytatódó Trianon
2025. szeptember 6. 18:09

Újabb magyar nemzetiségű személy ellen irányuló incidens miatt indított bűnvádi eljárást a Kolozs megyei rendőrség, miután egy román nő "bozgornak" (hazátlan) nevezett egy magyar nőt Kolozsváron, mert az magyarul beszélt az utcán – számolt be pénteken a Krónika hírportál.

Az erdélyi közéleti portálnak a Kolozs megyei rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta: hivatalból indult eljárás az incidens kapcsán a román Stiri de Cluj nevű hírportál cikke nyomán. A történtekkel kapcsolatban erőszakra, gyűlöletre és diszkriminációra való uszítás gyanújával folyik kivizsgálás.

A csütörtökön történt kolozsvári incidensről Tudor Duica, a TEUS – Transilvania Noastra – Erdélyünk – Unser Siebenbürgen regionalista egyesület vezetője számolt be a Facebookon.

Mint írta, a megfenyegetett magyar nő egyik barátjának a felesége. Duica barátja rövid beszámolóját is megosztotta, mely szerint az eset a vasúti pályaudvar környékén történt, amikor felesége telefonon magyarul beszélt egy magyarországi ügyfelével. Ekkor egy jól öltözött 50 év körüli nő agresszíven rászólt: "Bozgoroaica (a hazátlan nőnemű változata románul), magyarul beszélj otthon, ne Kolozsváron az utcán!". A férj szerint felesége nem tudott válaszolni az inzultusra.

Tudor Duica az incidens kapcsán leszögezte: hasonló megnyilvánulásnak nem lenne szabad megtörténnie, és a jelek szerint veszélyessé válik magyar nyelven beszélni a nyílt utcán Kolozsváron. "Szolidárisnak kell lennünk a magyarokkal, nem tehetjük ki őket e kretének kénye-kedvének, hiszen másképp nem nevezhetem őket" – írta Duica.

A transzilvanista szervezet elnöke a több román párt által szélsőségesnek tartott Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) parlamenti képviselőjére, Dan Tanasára utalt, aki nemrég egy bejegyzésében a nem román etnikumúak ellen hergelte követőit a Facebookon.

A napokban kiderült: júniusban a Kolozsvár melletti Szászfenesen fizikailag bántalmaztak egy férfit, mert feleségével magyarul beszélt az üzletben. Bár a férfi nem tett feljelentést, az eset közösségi médiában és a sajtóban való megjelenése után a rendőrség hivatalból eljárást indított.

Kolozsváron a múlt héten egy nepáli vendégmunkást vertek meg, az elkövető ügyvédje szerint nem rasszista indítékkal. Ugyanazon a napon Bukarestben is bántalmaztak egy bangladesi vendégmunkást, a támadó által készített videófelvétel szerint származása miatt.

mti
Címkék:
  • Krajsovszky Gábor: Neobolsevizmus és kereszténység harca ma Magyarországon
    Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
  • Kultúraromboló invázorok Európában
    El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
  • VB-selejtező: Írország-Magyarország - 13. perc: 0:1
    Feltételezhetően Willi Orbán középen, Dárdai Márton pedig bal oldalon kezd a védelemben, így a Törökországban egyre inkább formába lendülő Szalai Attila, illetve a Ferencvárosban magát stabil kezdővé kinövő Szalai Gábor neve merülhet fel a jobb oldalra, ugyanakkor gondot okozhat, hogy mindketten ballábasak.
  • latorcai csaba
    Latorcai Csaba: A versenyképességhez összefogás kell
    Az államtitkár a fórumon jelenlévő polgármestereknek a területfejlesztési finanszírozási rendszerről is beszélt, aminek, az alapja az összefogás, az összefogásokat támogató programok, valamint az összefogást támogató intézményrendszer. Idén hirdették meg a Versenyképes járások programot, aminek szintén az összefogás volt az alapja és az a felismerés, hogy a város nem létezhet vidék nélkül.
  • erdő péter
    Boldoggá avatták Bódi Mária Magdolna vértanút Veszprémben
    A több ezer ember részvételével tartott rendezvényen Erdő Péter azt mondta: Bódi Mária Magdolna vértanúsága nem váratlan szerencsétlenség volt, hanem egy elkötelezett, fiatal élet megkoronázása.
MTI Hírfelhasználó